Infusiones para mejorar la digestión y evitar la flatulencia

El tipo de alimentos que ingerimos, la forma de cocinarlos y la manera de comerlos influye en la formación de gases estomacales e intestinales. En esta entrega abordaremos las formas disfrutar las comidas y evitar llenarnos de gases.

Los gases que se producen en el estómago e intestinos causan síntomas como malestar estomacal, gases de mal olor, hinchazón abdominal, e incluso vómitos y náuseas.

El doctor Nicolás Veller, especialista en Medicina Familiar y nefrólogo, explica en una charla en su canal de YouTube con más de 4 millones de seguidores que “las causas más comunes de gases intestinales es tragar aire, ya sea por estar muy estresados o comer muy rápido”.

También advierte que el exceso de gases intestinales “puede ser una manifestación de alguna enfermedad oculta, como diverticulitis, grasa en el hígado, enfermedades del páncreas, tener poco ácido en el estómago, piedras en la vesícula biliar o producir poca bilis, o crecimiento de tumor intestinal (cáncer de colon)”.

El doctor recomienda acudir a un especialista en caso de síntomas graves y no automedicarse. También comparte algunas recomendaciones para evitar los gases, de manera natural.

Formas de evitar los gases de manera natural

Para evitar los gases hay varias cosas, que se pueden hacer que van desde la masticación correcta de los alimentos, el tipo de comida que se debe evitar y los mejores remedios naturales para aliviarlos.

Veller enumera una serie de consejos médicos para quitar los gases y aliviar molestias digestivas como: Masticar lentamente por lo menos 10 veces antes de tragar los alimentos, no beber líquidos durante las comidas, no conversar mientras tomamos los alimentos y respirar por la nariz y no por la boca.

También es prudente no acostarse después de comer, realizar hacer ejercicios o caminar entre 10 a 15 minutos después de haber comido.

Dentro de las recomendaciones alimentarias sugiere evitar comidas fritas o con mucho aceite, alimentos con lactosa, leche, queso. Así como aquellos alimentos preparados con harina blanca, o que contienen gluten.

Alimentos fermentados como rabanete, chucrut, semillas y muchas fibras pueden causar muchos gases. Los dulces son otros generadores de gases, al igual que el jugo de uva integral y cerveza, que fermenta mucho.

Remedios para mejorar la digestión y la flatulencia

El doctor Veller hace algunas recomendaciones alimentarias para mejorar la digestión y evitar la flatulencia, como beber té de jengibre, clavo de olor, anís estrellado y manzanilla.

Emplear hierbas a tus comidas como perejil, albahaca y pimienta, también puede ayudar a reducir la flatulencia.

El jengibre se ha utilizado con fines medicinales en China durante más de 2500 años. Crédito: Shutterstock

Jengibre: la raíz de jengibre es bastante digestiva, bien sea crudo o en forma de té 30 minutos antes o 2 horas después de las comidas, pues ayuda a mejorar los síntomas.

El clavo de olor tiene un sinfín de componentes como: eugenol, flavonoides, magnesio, potasio, calcio Crédito: Shutterstock

Clavo de olor: tiene propiedades digestivas, se puede preparar con una cucharadita de clavo en 200 mililitros de agua, se deja reposar por 10 minutos y luego se toma 30 minutos antes o dos horas después de las comidas.

La propiedad antioxidante del anís estrellado, es la que tiene mayor evidencia científica. Crédito: Shutterstock

Otros hierbas y especias: explica el doctor Veller que la menta, el anís estrellado y la manzanilla son muy buenos para el estómago y para los síntomas digestivos. Mientras que para agregar a las comidas se puede utilizar albahaca, perejil, pimienta y cardamomo “todo esto puede ayudar a reducir la flatulencia siempre y cuando no tengas contraindicaciones para utilizarlos”.

Sigue leyendo:

. Descubre el poder medicinal del jengibre: ayuda a aliviar la hinchazón

. Consumo de piña para bajar la inflamación: 3 beneficios probados por la ciencia

, Despídete de la barriga hinchada con 3 poderosos remedios caseros . Jengibre una raíz milenaria con efectos curativos: conoce sus usos terapéuticos