Melissa Barrera manda contundente mensaje tras ser despedida de “Scream 7”

La actriz mexicana Melissa Barrera emitió un contundente mensaje tras ser despedida de la franquicia “Scream” por Spyglass Media Group, quien citó su actividad en redes sociales relacionada con el conflicto en Gaza como motivo del despido, calificando las publicaciones como antisemitas.

Barrera expresó su posición a través de su cuenta de Instagram este miércoles, condenando el antisemitismo y la islamofobia.

“Ante todo, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas.

Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes la necesitan.

Cada persona en esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merece iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad.

Creo que un grupo de personas NO es su liderazgo y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de las críticas.

Rezo día y noche por no más muertes, por no más violencia y por una coexistencia pacífica. Seguiré hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad.

El silencio no es una opción para mí“, aseguró.

Este mes, Barrera compartió en redes sociales acusaciones contra Israel, incluyendo la de “genocidio y limpieza étnica“, así como un pasaje de la revista Jewish Currents que afirmaba que el gobierno israelí distorsionaba el Holocausto para beneficiar a la industria armamentista. Estos mensajes fueron atribuidos al despido de la actriz.

Se esperaba que Barrera protagonizara la próxima entrega de Scream tras liderar las quinta y sexta películas junto a Jenna Ortega. Tras la salida de Barrera, también se confirmó que Ortega abandonaría la franquicia.

Sigue leyendo:

· Melissa Barrera es despedida de la franquicia Scream; todo sobre su salida

· Jenna Ortega también abandona Scream tras la salida de Melissa Barrera ¿se cancelará la saga?