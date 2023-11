Black Friday 2023: horarios de Walmart, Costco, Best Buy y todos los detalles a tener en cuenta

Con el ajetreo de las compras de último momento de repente se nos olvida que muchos establecimientos no tienen actividades en el Black Friday, que en esta ocasión será el 24 de noviembre 2023.

Y para evitar contratiempos y evitar estar buscando compras en tiendas lejanas, la mejor recomendación es anticipar tus compras y medicamentos que necesites para estos días.

¿A qué hora abrirán los minoristas en el Black Friday?

Los horarios pueden variar por las políticas de cada tienda. Walmart estará abierta desde las 6 a.m. a las 11 p.m. en el Black Friday, pero no trabajarán el Día de Acción de Gracias.

Target abrirá a las 6 a.m. el viernes y cerrará a su horario habitual igual que Costco, Home Depot, Best Buy, Macy’s y Lowe’s.

La mayoría de las tiendas CVS estarán abiertas en horario regular, pero algunas ubicaciones pueden estar cerradas o tener horarios limitados.

Tiendas que abren en el Black Friday 2023

· Kohls: abiertas desde las 5 a.m.

· Artículos deportivos de Dick: de 6 a.m. a 10 pm.

· Home Depot: 6 a.m. a 10 p.m.

· IKEA: de 10 a.m. a 9 p.m.

· Lowe’s: de 6 a.m. a 10 p.m.

· Nordstrom: actualiza su sitio web con el horario completo de la tienda una semana antes del Día de Acción de Gracias

· Office Depot y OfficeMax: abiertos en horario regular

· Grapas: 9 a.m. a 8 p.m.

· Lotes Grandes: 6 a.m. a 11 p.m.

· Barnes & Noble: opera en horario regular, pero puede variar según la ubicación

· Burlington Coat Factory: abierto en horario regular, pero varía según la ubicación

· Victoria’s Secret: Las tiendas estarán abiertas con horario de atención de 6 a.m. a 9 p.m.

El horario de algunas tiendas puede variar según la ubicación, por lo que siempre es mejor consultar con tu tienda local sobre sus horarios específicos.

