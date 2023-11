Juanes ofrece su casa en Medellín a través de Airbnb

El colombiano Juanes se une a la lista de artistas que ha decidido hacer alianza con la plataforma Airbnb. En esta ocasión, el cantante pretender acercarse a sus fanáticos y promocionar su último disco, titulado ‘Vida cotidiana’.

Para Juanes este nuevo álbum es el mejor de su carrera. Con él quiso dar una muestra de lo que es su día a día y por eso su casa en Medellín fue importante en el material de promoción.

“Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb”, escribió Juanes en la publicación de Instagram que hizo para anunciar la noticia.

Los interesados podrán hospedarse en esta casa de Medellín, Antioquia, durante una sola noche. Desde el 9 al 10 de diciembre.

La reserva se podrá hacer desde el próximo 28 de noviembre en la mañana. La estadía de una noche es completamente gratis, pero solo logrará hacerlo el primero que se conecte a la plataforma el día mencionado.

Además de poder estar en dentro del hogar de Juanes y su familia, los inquilinos podrán disfrutar de muchas otras comodidades y servicios.

Tendrán acceso a una de las bibliotecas personales del cantante, por lo que tendrán la oportunidad de enterarse cuáles son sus intereses y gustos. También podrán usar el piano de color negro.

Ignorando que el lugar le pertenece a Juanes, esta propiedad resalta por estar rodeada de senderos y mucha naturaleza. Es el lugar ideal para relajarse y desconectarse del ruido de las grandes ciudades.

La casa principal es de estilo muy moderno. Está distribuida en dos plantas con grandes ventanales de piso a techo, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de música, comedor, cocina, cuarto de lavado, biblioteca, bar y otras comodidades.

Sigue leyendo:

• Cómo ha luchado Juanes contra la depresión

• Juanes prefiere canciones que armas

• Suspenden concierto de Juanes en Central Park debido a que llegó demasiada gente