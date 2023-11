Andrea Torre comparte emotivo mensaje tras vencer al cáncer de mama

La actriz Andrea Torre relató cómo ha sido su proceso para vencer el cáncer de mama.

La artista de 44 años realizó un vivo en sus redes sociales, donde platicó sobre los tratamientos a los que se sometió y cómo fue que se enteró que tenía la enfermedad.

“Les voy a contar mi historia del cáncer de mama. Hace dos años, mi marido me encontró una bolita, me fui con mi ginecólogo, me la revisó, me dijo que era una bolita de grasa y no pasaba nada. Al año, mi marido me la vuelve a encontrar, pero más grande”.

“Vuelvo a ir con el ginecólogo y ahora es cuando me manda a hacer la mastografía. Fue mi primera mastografía, a mis 43 años, no me lo hicieron ni a los 40, 41, ni a los 42, siempre le decía a mi doctor y él me decía ‘no, espérate, espérate’. Entonces, me hacen la biopsia, los estudios. Me dicen uno, dos días después de mi cumpleaños que sí, tengo cáncer de mama“, relató.

La actriz de “Una Familia de Diez”, esposa del productor de esta serie, Pedro Ortiz de Pinedo, decidió contar su experiencia ahora que se encuentra totalmente recuperada.

El primer oncólogo al que recurrió le dijo que tenía que extirparle la mama, pero buscó a otro especialista y él le dio alternativas.

“El tumorcito era de tres centímetros y con las quimioterapias se reduce a 0.2, era una cosita de nada, y el doctor me dijo ‘vamos a quitar todo y reconstruimos’. Eso pasó el 6 de febrero de este año, me operaron y el cirujano plástico fue espectacular.

“Si con mi testimonio puedo ayudar a alguien, aquí estoy. Si ustedes sienten algo extraño; chiquito, mediano, grande, lo que sea, vayan directo con un oncólogo”, agregó.

Como parte de su tratamiento, dijo Andrea Torre, también se sometió a 16 radioterapias y 12 inmunoterapias, las cuales concluyeron hace unos días.