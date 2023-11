Robert Ergas se entrega al Turco Mohamed y sueña con la titularidad en Pumas de la UNAM

El futbolista uruguayo de los Pumas de la UNAM, Robert Ergas, reconoció que no ha logrado cumplir con las expectativas que tenía el técnico Antonio ‘Turco’ Mohamed sobre su persona al ser considerado como una importante solución para la banda izquierda y quedarse así con la titularidad del equipo en este torneo Apertura 2023 de la Liga MX; a pesar de eso no se muestra desanimado y confía en poder voltear la perspectiva que tiene en el balompié azteca.

Estas declaraciones las dio a conocer durante una entrevista ofrecida a Mediotiempo, donde reconoció las condiciones que debe cumplir para demostrar que tiene todas las cualidades de quedarse con la titularidad y así poder apoyar al equipo a buscar su título de campeón de la Liga MX luego de una muy positiva temporada.

“Yo llegué justo para la pretemporada en Acapulco, yo venía de una inactividad la cual me costó, después venir a la altura y adaptarme que nunca es fácil. Luego tuve un problema muscular que me dejó como 20 días fuera, que también hizo que perdiera ritmo. Pero hoy ya me siento adaptado y acoplado al plantel, creo que en los últimos partidos me he mostrado mucho mejor que al principio del torneo”, expresó.

“Yo venía de estar desde los 17 años fuera de mi país (Uruguay), me había ido a Inglaterra y venía de un recorrido importante, también de tener a mis dos hijos. Entonces los extrañaba mucho y me estaba perdiendo de muchos momentos con ellos, entonces hablé con mi representante y mi familia, quise darme un tiempo para ser padre básicamente, y disfrutar a mi familia, por eso estuve cuatro o cinco meses sin actividad”, agregó.

Ergas también habló sobre la experiencia que recogió al ser buscado por el Manchester United de la Premier League y lo que ha sentido al formar parte de los Pumas de la UNAM en la Liga MX; el lateral izquierdo uruguayo destacó que ha tomado un gran cariño al fútbol mexicano y que espera poder seguir sumando minutos en el mismo.

“Fue increíble. Yo estaba en el sudamericano sub-17 con Uruguay, en ese entonces me acuerdo que jugaba de extremo izquierdo y llegué a mi país después del torneo, me habían dado siete días libres, viajé a Argentina con mi familia y a los dos días me llamaron de que tenía una prueba en Inglaterra. Al principio fue conocer las instalaciones, empecé a entrenar con mi generación, con los chicos de 17 años, me empezó a ir muy bien y a la semana me subieron a la sub-23 que sería la reserva del club”, relató.

“Estoy encantado con la afición desde que llegué, más allá de venir de una inactividad tremenda. No es fácil venir a una institución tan importante, que la historia del club exige ser exitosos, protagonistas, ganar títulos y la afición que también está acostumbrada a dichos éxitos exige lo que se merece. Nosotros como jugadores debemos de ser conscientes de que no nos están exigiendo algo que no venga al caso o que no nos tengan que exigir”, concluyó el uruguayo.

