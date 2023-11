CUNY prueba en El Bronx un plan para conectar a sus estudiantes con programas de cupones SNAP, vivienda y seguro médico

Cerca del 40% de los estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) son elegibles para recibir beneficios sociales, como los cupones SNAP, pero mucho menos de la mitad, de quienes podrían aplicar, ni siquiera lo han solicitado.

Esta “desconexión” con otros programas disponibles de vivienda y seguros médicos, se experimenta de manera más aguda en el cuerpo estudiantil de El Bronx, el condado con las tasas más altas de pobreza de la Gran Manzana y el país.

Justamente, allí en el condado de la salsa, está muy claro que muchos estudiantes sufren el agobio de la inseguridad alimentaria y muchas veces el desafío de conseguir un lugar dónde dormir.

En este contexto, que se complicó luego de la pandemia de la COVID-19, el rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, anunció este lunes el lanzamiento de CUNY CARES, un programa piloto de tres años diseñado para ayudar a los estudiantes a acceder a atención médica, tratamiento de salud mental, asistencia alimentaria y de vivienda.

La iniciativa paga a los estudiantes pasantías para que realicen actividades de divulgación con compañeros de clase que puedan calificar para servicios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o Medicaid. Y lo más importante, se aseguren de que se registren.

“Es muy difícil aprender y completar una carrera cuando estás preocupado por pagar la comida, la vivienda y la atención médica, y este programa está ayudando a nuestros estudiantes a obtener servicios esenciales que les permitirán concentrarse más fácilmente en sus objetivos académicos y de vida”, explicó Rodríguez.

Una red de apoyo e información

El nuevo enfoque integrado de CUNY aprovecha su experiencia en relaciones estudiantiles entre pares y asociaciones productivas con agencias gubernamentales locales y organizaciones comunitarias para construir un sistema de apoyo integral.

CUNY CARES, que significa Acceso Integral a Recursos para Servicios Esenciales, conecta a los estudiantes con los servicios ofrecidos por la Administración de Recursos Humanos (HRA) de la ciudad de Nueva York, así como con proveedores de vivienda en El Bronx y otras organizaciones comunitarias locales.

El programa ya en desarrollo en las tres universidades de El Bronx de CUNY, (Bronx Community College, Hostos Community College y Lehman College) podría generar millones de dólares en ayuda gubernamental a los estudiantes, que son elegibles pero que no reciben los beneficios.

En el caso específico de El Bronx, inscribir a los 7,200 estudiantes estimados que son elegibles en los tres campus, pero no están registrados en estos programas sociales, aportaría $25,1 millones adicionales a sus presupuestos familiares.

El programa también está diseñado para ayudar a los estudiantes a acceder a atención médica y asesoramiento sobre salud mental, a través de proveedores comunitarios y universitarios.

Por su parte, Liliana Cornejo, estudiante de último año de York College, que está trabajando con CUNY CARES como orientadora, describe que “no sólo están dando a los estudiantes una bolsa de comida para que coman durante una semana, les estamos enseñando cómo navegar el sistema de forma independiente, para tener éxito”.

Un plan que se extenderá

Los datos de este plan piloto se analizarán para desarrollar una comprensión clara de su impacto, particularmente en su incidencia en las tasas de graduación y retención. Una vez que termine esta fase, los elementos exitosos se extenderán a los otros 22 campus de CUNY.

En cada sede se dispondrá de un director de proyecto, un especialista en vivienda y un evaluador de programas, para atender a los estudiantes cuyas necesidades esenciales que en este momento no se satisfacen, incluidos el alumnado de fin de semana y de noche, los padres de estudiantes y los universitarios con discapacidades.

“Nadie puede aprender algo si tiene hambre. Los estudiantes no pueden tener éxito si no tienen hogar. Los estudiantes no pueden prosperar si no tienen acceso a la atención médica”, dijo en el lanzamiento de este plan piloto, Milton Santiago, presidente interino de Bronx Community College.

El programa cuenta con el apoyo de fondos municipales, estatales y filantrópicos, incluidos los de la Unidad de Participación Pública del Alcalde, la gobernadora Kathy Hochul, la Oficina de Oportunidades Económicas del Alcalde, la Fundación Andrew W. Mellon, la Fundación Carroll y Milton Petrie.

CUNY es la universidad pública urbana más grande del país, fundada en 1847 como la primera institución pública gratuita de educación superior del país. Esta casa de estudios superiores cuenta con siete colegios comunitarios, 11 colegios superiores y siete instituciones profesionales o de posgrado repartidas en los cinco condados de la ciudad de Nueva York, en donde se atienden a más de 225,000 estudiantes de pregrado y posgrado.

