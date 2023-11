Maripily Rivera sorprende al reaparecer con 30 libras menos y anuncia su nuevo proyecto

Maripily Rivera es uno de los rostros hispanos más conocidos en la industria del entretenimiento. En meses recientes incluso ha sonado mucho más en programas de Telemundo, en donde ha sido invitada para dar sus opiniones en diversos temas y en donde además ha podido reconectar con su público a través de la televisión y no sólo mediante las redes sociales. Con 46 años, y dueña de los cuerpos más tonificados de la televisión, Maripily sorprende recientemente a sus fans al aparecer con un nueva figura.

La modelo y empresaria, por alguna razón, decidió perder 30 libras y mucho creen que todo podría estar relacionado con retomar su carrera en el mundo de la televisión. Mezcalent TV reportó, por ejemplo, que Maripily prepara su regreso y reconecta con periodistas y su equipo en Casa de Campo, República Dominicana, donde fue invitada por la “revista S” junto con otras celebridades.

Sobre esta experiencia compartió que en este viaje “he aprendido que estuve desconectada varios años, entonces me reencontré con esa gente tan bella que siempre me ha apoyado en el transcurso de mi carrera, porque estuve un poco alejada, y el volverlos a ver me llenó más como que de fuerza y de alegría, y disfruté también el hecho de poder estar nuevamente aquí en Casa de Campo”.

Un recuento de lo bueno y lo malo del año 2023

Es importante destacar que la modelo y empresaria ha sido muy honesta al hablar sobre todo lo bueno y lo malo del año 2023, señalando que sí hay aspectos de los cuales se arrepiente, como el hecho de no haber disfrutado tanto como le hubiese gustado, pero aceptando que como empresaria, en ocasiones hay que trabajar muy duro para luego poder disfrutar en alguna medida de los frutos de ese trabajo.

“No me perdono este año que no me lo he podido disfrutar muy bien, porque he estado haciendo mucho trabajo, y no me lo he podido disfrutar como me lo he disfrutado muchos años, entonces eso es lo que no me perdono”, dijo Maripily Rivera según reportó Mezcalent TV.

Eso sí, esta revelación la ha llevado a tomar un compromiso concreto para consigo mismo y el próximo año, por esta dice: “Y el año que viene sí voy a cambiar. Voy a hacer todos los proyectos, voy a dedicarme a lo que en realidad me tengo que dedicar, a disfrutar más fiestas, a salir más”.

Agrega además “El año pasado estaba un poquito más encerradita y concentrada en los negocios, y ahora los negocios están más estables y ahora es momento de yo pues disfrutar todo eso que he cosechado y que he trabajado fuerte”. “Hay mucho para Maripily, así que viene un nuevo proyecto y pronto va a saber de mí”.

