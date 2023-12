Futbolista colombiano recibió dura sanción por “tocar de manera indebida” a mujer en pleno partido

Teófilo Gutiérrez, futbolista colombiano, recibió una dura sanción tras tocar de manera indebida a una mujer en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El incidente ocurrió el pasado sábado durante el encuentro entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Gutiérrez mostró un comportamiento inadecuado hacia una persona vinculada a la logística del evento deportivo y este jueves salió a la luz la situación.

El atacante tocó indebidamente a la mujer involucrada, específicamente en la zona de la nalga. El hecho se registró cerca de la entrada al túnel inflable que conduce al campo de juego, justo al concluir la primera mitad del partido. El Comité Disciplinario de la Dimayor resolvió imponerle una sanción al jugador, cuya acción fue calificada como reprobable y contraria a los principios del deporte.

La sanción aplicada a Gutiérrez fue confirmada tras el informe emitido por el comisario de campo presente en el partido: suspensión de cuatro (4) fechas y multa de un millón cinco mil pesos colombianos (el equivalente a $250 dólares). Según el dictamen de las autoridades, “este tipo de conductas no solo afectan la imagen del fútbol colombiano sino también comprometen la integridad de los individuos que trabajan en torno a este deporte”. Cabe recordar que actos de esta índole pueden tener repercusiones no solo dentro del ámbito deportivo sino también en el legal.

Conoce la Resolución No. 081 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve 👉🏼https://t.co/IKE1AMwpZq pic.twitter.com/xYfkV7fdbq — DIMAYOR (@Dimayor) November 30, 2023

La actuación de Teófilo Gutiérrez y la posterior decisión del Comité Disciplinario desatan un nuevo escándalo alrededor del colombiano.

Respuesta de Teófilo Gutiérrez

Luego de conocer la determinación de Dimayor y la sanción que le aplicó a Teo Gutiérrez tras la denuncia que efectuó Deportes Tolima, el jugador de Deportivo Cali se pronunció en redes sociales al respecto.

Conocidas las decisiones finales, el atacante no se guardó nada y emitió un comunicado propio en sus redes sociales.

“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mi clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de todo fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado”, inició.

Y cerró: “Igualmente, ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como la a mí impuesta, ni mucho menos de otra índole. Reiterando, nuevamente, mi fiel compromiso con el respeto de y así la mujer”.

Teófilo Gutiérrez se pronunció en sus redes sociales, ante la polémica que se presentó en el juego Tolima – Cali. pic.twitter.com/n6dtbLvsvp — elambito (@elambito) December 1, 2023

Seguir leyendo:

Teófilo Gutiérrez desata la polémica tras la rifa fallida de una camiseta de Messi y lo acusan de gastarse el dinero en un viaje

“Te cagaste en las Eliminatorias”: Teófilo Gutiérrez ataca a Miguel Borja en el Cali-Junior por el fracaso de Colombia en su camino a Qatar 2022 [Video]

Deportivo Cali es campeón de Colombia guiados por Rafael Dudamel y Teo Gutiérrez [Video]