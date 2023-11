Rapero Nardo Wick asegura que no tuvo que ver con nocaut a fan que le pidió una foto tras concierto en Florida

El Departamento de Policía de Tampa divulgó imágenes de dos sospechosos en el ataque por nocaut de un fan del rapero Nardo Wick en el exterior de un club nocturno.

Las imágenes corresponden al dúo que se cree la emprendió a golpes contra George Obregón, de 20 años.

El ataque consta en un video que circula en redes y medios de prensa.

El joven se acercó al grupo en el que se encontraba el intérprete de música urbana para pedirle un autógrafo, a eso de la 1:17 a.m. del lunes.

El artista había terminado un concierto en “Club Skye”, localizado en East 8th Avenue en Ybor City, cuando se reportó el incidente.

Video muestra la golpiza

Información divulgada por la Policía apunta a que un grupo de gente que parecía estar afiliada al cantante de Jacksonville golpeó a la víctima y le infringió heridas severas. En el video del ataque se ve cuando Obregón es golpeado contra una pared hasta que cae noqueado al suelo.

Un testigo del incidente, identificado como Connor Villa, declaró a News 8 – WFLA que el joven solo le pidió una foto al rapero.

“El solo dijo, ‘hey, puedo tomar una foto’, no fue agresivo”, aseguró.

Villa se encontraba con Obregón en el concierto en el club y fue la persona que lo trasladó a un hospital en el condado Pasco.

“Mientras yo lo ingresaba al auto, él no estaba respondiendo, y, una vez lo metí al auto, él empezó a decir una o dos palabras, pero él no estaba completando oraciones”, añadió el testigo.

Familia de Obregón denunció el caso a la Policía

La familia de la víctima fue la que hizo la denuncia policial.

Michelle Obregón, madre de George, reveló que el doctor le indicó que el muchacho tenía una contusión y sangrado en varias partes del cerebro.

“Mi hijo no es una persona violenta; él nunca ha estado involucrado en nada, ni siquiera en peleas escolares”, aseguró la mujer al mismo medios.

La víctima se encuentra en condición crítica, pero estable.

Rapero asegura que no incitó al ataque

Por su parte, Wick compartió el martes una declaración en sus redes sociales en la que señala que no condona la acción de sus vigilantes.

“Yo no condono lo que le pasó a mi fan George luego de mi show de ninguna manera. Yo le expresé a él y a su mamá cuanto lamentaba la ocurrido y lo preocupado que estaba de que le pasó a él, varias veces antes de que cualquier cosa fuera compartida en internet. Yo le envié mi número de teléfono a su mamá instantáneamente la noche en que ocurrió. Yo estaba a punto de hacer una publicación para averiguar quién era él antes de que su madre me texteara”, alega el rapero.

“Yo no puedo controlar las acciones de otro hombre adulto, yo no sabía que eso iba a pasar, y yo estaba molesto cuando pasó. Yo traté de detenerlo como pueden ver en el video, y si alguien tiene la versión más larga, pueden ver lo molesto que yo estaba. Yo amo y aprecio a mis fans y no condono para nada lo que pasó…”, añadió.

Policía de Tampa busca a los sospechosos del ataque

Las autoridades pidieron la ayuda ciudadana para dar con los responsables.

Uno de los dos sospechosos del ataque a golpes contra un fan de Nardo Wick en Florida. Foto: cortesía / Departamento de Policía de Tampa

“Los detectives están al tanto de los videos que circulan en redes sociales y están interesados en hablar con cualquiera que presenció el incidente o puede tener información que ayude a identificar a los sospechosos”, emplazó el Departamento de Policía de Tampa.

Si usted tiene información que ayude a esclarecer el caso, puede comunicarse con la Policía al 813-231-6130 o a Crime Stoppers al 800-873-TIPS (8477) o vía TIP411.