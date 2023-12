Mark Sheppard, actor de “Supernatural”, regresó de la muerte tras sufrir seis infartos

El actor Mark Sheppard, conocido por dar vida al personaje de Crowley en la serie de culto “Supernatural”, compartió a todos sus seguidores de Instagram que tuvo que ser resucitado cuatro veces por los doctores que lo atendieron tras sufrir seis ataques cardíacos.

El histrión de 59 años tomó sus cuentas oficiales para relatar lo que le pasó este fin de semana luego de que se cayera en el piso de su cocina.

“¡No vas a creer esto! Iba de camino a una cita ayer cuando me derrumbé en mi cocina. Seis ataques cardíacos masivos después, y siendo traído de vuelta de la muerte 4 veces, aparentemente tuve un 100% bloqueo en mi LAD. El hacedor de viudas. Si no fuera por mi esposa, el @losangelesfiredepartment en Mullholland y el increíble personal @providencecalifornia St Joseph’s – yo no estaría escribiendo esto. Mis posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Me siento genial. Humillado una vez más. ¡Mañana en casa!”, se lee en el mensaje que escribió en una foto donde aparece recostado en una cama de hospital.

Al parecer, la causa de estos ataques fue un bloqueo general de su arteria descendente anterior izquierda. Y aunque fue un gran susto, el actor decidió tomar las noticias con mucho humor.

También agradeció, junto a una foto de él mismo en el hospital, a los doctores que lo atendieron en Los Ángeles, así como al departamento de bomberos que llegó a su auxilio y su esposa, que lo ha estado cuidando.

Varios de sus compañeros en la serie “Supernatural” le escribieron para brindarle aliento y apoyo.