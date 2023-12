“No necesito ese dinero”: Ganó $40 millones en la lotería y lo donó a obras benéficas en memoria de su esposa

Una gran historia de cómo el dinero no necesariamente cambia para mal a las personas nos ha regalado un hombre en Canadá, quien recientemente obtuvo un premio equivalente a $40 millones de dólares en la lotería, y del cual optó por no quedarse con nada del mismo.

Tom Crist es el nombre de este gran afortunado, de buen corazón, quien, por suerte, puede presumir que tiene un buen empleo que le deja grandes dividendos, al desempeñarse como director de una importante compañía eléctrica de su país.

Pero hace tiempo, Tom decidió jugar a la lotería e increíblemente, se llevó dicho premio, mismo que tardó varios meses en cobrar.

Hace poco, acudió a las oficinas de la lotería para reclamarlo y fue ahí en donde explicó que, realmente, no pensaba en quedarse con nada del mismo, ya que su deseo era donarlo todo a distintas obras de caridad que luchan contra el cáncer.

“He tenido la suerte, a través de mi carrera, 44 años en una empresa. Me ha ido muy bien. He hecho lo suficiente para poder cuidar de mí mismo, de mis hijos, para que puedan ser cuidados en el futuro. Realmente no necesito ese dinero”, comentó el ganador en entrevista para CBC News.

Esta decisión la tomó porque su esposa Jan, quien fuera su compañera de vida durante 33 años, perdió la vida hace 2 a causa de esta enfermedad.

En honor a su memoria, Crist puso todo su premio de lotería en un fideicomiso, para así donarlo a distintas organizaciones benéficas elegidas por él y por sus hijos.

