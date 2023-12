¿Cuántas películas hará Nicolas Cage antes de retirarse del cine?

Con 40 años dedicándose al cine, Nicolas Cage se siente listo para retirarse de las películas.

“Después de más de 100 películas, siento que he dicho todo lo que tenía que decir en el cine. Quisiera irme en un buen momento y decir: ‘Adiós’. Creo que me quedan tres o cuatro películas más antes de llegar a ese momento“, dijo el actor en una entrevista para Uproxx.

“Me gustaría haberme retirado en un punto alto, como “Dream Scenario” (su más reciente filme), pero tengo contratos que cumplir, entonces veremos qué pasa. Voy a ser muy severo, estricto, en el proceso de selección en adelante”.

“Pero para que haga otra película… quiero explorar otros formatos. Me interesa sumergirme en el streaming con series de televisión. He visto lo que se puede hacer con los personajes y el tiempo que tienen para expresarse”, agregó tras asegurar que su hijo le recomendó ver “Breaking Bad” y quedar sorprendido .

“Dream Scenario”, su nuevo filme, es una comedia de fantasía y humor negro dirigida por el cineasta noruego Kristoffer Borgli.

“He sido realmente ecléctico y explorado los márgenes de la interpretación fílmica. He hecho todos los géneros. Lo único que no he hecho es Broadway, tampoco una serie de televisión”.

Originario de California, Cage tiene actualmente 59 años, tres hijos y una esposa japonesa, su quinto matrimonio, con quien se casó en 2021.