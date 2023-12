¡Estafadores siguen clonando voces en Nueva York!: Una ley trata de poner límites a los fraudes telefónicos

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) también trae una herramienta muy sofisticada a bandas de estafadores, a través de llamadas telefónicas, textos automáticos y una serie de trampas, que ponen en riesgo, con más fuerza a los adultos mayores.

Ante la evolución tecnológica de estafas que se han detectado en Nueva York y todo el país, ahora la IA permite a los malhechores, incluso clonar la voz. Por ejemplo, hay programas que permiten imitar o hacerse pasar por la voz de un ser querido, o un agente de servicio al cliente, para robar dinero o información.

En efecto, cuerpos policiales y medios neoyorquinos han reportado las últimas semanas acerca de dos estafas perpetradas a personas mayores. Una en Long Island y otra en la Ciudad de Nueva York. En un caso, la víctima desembolsó miles de dólares para supuestamente pagar la fianza de su nieta, envuelta en “problemas con la justicia”. En el otro caso, una madre logró a último minuto evitar entregar más de $15,000 para liberar supuestamente a su hija de prisión.

En ambas situaciones, en la llamada telefónica, escucharon las voces “clonadas” de sus parientes.

En medio de este ritmo ascendente de trampas, la senadora neoyorquina Kirsten Gillibrand está reintroduciendo una iniciativa en el Congreso para evitar llamadas telefónicas desagradables, nefastas e indignantes. La ley NO Llame (DO NOT Call Act) establece nuevas sanciones penales para los llamadores automáticos, incluida la pena de prisión. Pero también pone su atención en perseguir a criminales que han encontrado en la IA una forma de cazar incautos para esquemas sofisticados de extracción de dinero.

Rastreando estafas

La legisladora Gillibrand está solicitando a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que investigue y rastree estafas potencialmente devastadoras impulsadas por IA.

“Las llamadas automáticas son desagradables y perturbadoras en el mejor de los casos y, en el peor, mecanismos para estafas insidiosas. No se debe permitir a los estafadores acceso ilimitado a los neoyorquinos en todo momento del día y de la noche. Espero avance esta legislación”, dijo la legisladora.

La senadora también pide a la FTC que rastree el uso cada vez mayor, de inteligencia artificial para perpetrar fraudes y estafas en su Consumer Sentinel Network, una base de datos para detectar estafas que se puede compartir con las autoridades locales, estatales y federales.

La propuesta legislativa establece medidas enérgicas contra las llamadas automáticas y los mensajes automáticos e impone sanciones más estrictas a los estafadores, incluidas hasta 3 años de prisión.

La intención es reforzar las sanciones penales por violaciones intencionales de la Ley de Protección al Consumidor Telefónico (TCPA), que regula el uso de llamadas de telemercadeo.

Según la Ley NO Llame, las violaciones repetidas de las prohibiciones de telemercadeo se castigan con una pena de prisión de hasta 3 años. El proyecto de ley también duplica la multa por falsificar la información de identificación de llamadas de $10,000 a $20,000.

Dos estafas recientes

Medios locales reportaron que un señor de 85 años en Long Island fue víctima de una estafa que le costó 19,000 dólares. Los detectives explicaron que un estafador usó inteligencia artificial para imitar la voz de su nieta, diciendo que había sido arrestada y necesitaba dinero de la fianza. Un hombre llegó inmediatamente a su casa en Hauppauge para recoger el dinero.

Otra madre del Upper West Side en Manhattan atendió el teléfono y escuchó lo que pensó que era la voz de su hija de 14 años llorando y gritando textualmente: “Mami, me acaban de arrestar. Lo siento mucho. Lo siento mucho.”

La madre fue transferida a un falso “oficial de policía”, quien le informó que la niña fue detenida por conducir siendo menor de edad y chocar por detrás el auto de una mujer embarazada. Se le exigió entregar personalmente $15,000 en efectivo a Manhattan Central Booking para liberar a la adolescente bajo fianza. Fue al banco a retirar el efectivo pero antes logró hablar con su hija quien le informó que todo era mentira.

Las unidades de delitos tecnológicos de Nueva York aseguran que con la IA, los estafadores pueden crear perfiles falsos en redes sociales que se asemejan a personas reales, a la par utilizando algoritmos avanzados pueden interactuar con sus víctimas haciéndoles creer que están entablando relaciones sentimentales genuinas o escuchando a un ser querido en una emergencia extrema.

Generalmente estos registros de voz se logran duplicar desde los videos publicados por las mismas personas en redes sociales.

!Tenga cuidado!

El Elderly Crime Victims Resource Center del Departamento de Envejecientes de NYC (Aging NYC) ayuda a las víctimas mayores a protegerse de delitos cometidos por extraños. Los delitos pueden ser financieros, físicos, emocionales.

Los perpetradores que no conocen a sus víctimas a menudo las buscan para obtener dinero a través del IRS, inversiones, mejoras en el hogar, organizaciones benéficas y otros tipos de estafas.

En esta nueva ola de fraudes a través de mensajes de texto e IA, Aging reitera este llamado: “Nunca proporcione información personal a personas desconocidas. En caso de duda, cuelgue y llame a la institución oficial. Proteja siempre su cuenta bancaria, número de Seguro Social y la información de Medicare y Medicaid”.

Si es residente de la Gran Manzana y presume que está siendo una víctima de una estafa digital, llame al 311 para conectarse con los servicios disponibles por la Ciudad.

Busque recursos gratuitos que lo ayuden: