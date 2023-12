Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 7 al 13 de diciembre

Aterciopelados en Irving Plaza

Aterciopelados, la banda más emblemática del rock colombiano, está conmemorando el 28 aniversario de su álbum ‘El Dorado’ (1995) con una gran gira que llega este viernes 8 de diciembre a Irving Plaza (17 Irving Pl, Manhattan). Sus fanáticos podrán disfrutar de su enorme repertorio que incluye clásicos como “Florecita Rockera”, “Bolero Falaz”, “Maligno”, “El Álbum” y muchos otros. Andrea Echeverri y Héctor Buitrago han recorrido la escena musical alternativa iberoamericana durante 30 años y son ganadores de tres premios Latin Grammy por sus álbumes ‘Gozo Poderoso’ en 2001, ‘Oye’ en 2007 y ‘Claroscura’ en 2018; y han sido nominados seis veces para los premios Grammy. Entradas: https://www.livenation.com.

Foto: Jenifer Cusumano

El Flip Circus en Brooklyn

Flip Circus cierra su temporada en Brooklyn esta semana. Disfrute de las hermanas Bello, finalistas en el top 10 de America’s Got Talent, junto con una serie de otros actos internacionales en este espectáculo divertido y lleno de energía bajo una auténtica carpa de circo. Flip fue creado durante la pandemia por la familia Vázquez, que ha operado espectáculos de circo en todo el mundo durante más de 50 años. Los artistas provienen de todo el mundo, como los comediantes gemelos Stiv y Roni Bello de Italia, el Grupo Bingo de Ucrania, los acróbatas Duo Vanegas de Colombia y Carolina Vázquez, miembro de la familia fundadora, quien se columpia en un trapecio único.El circo está ubicado en el McCarren Park en Bedford Avenue. Entradas:https://www.flipcircus.com.

Foto: Cortesía Flip Circus

Danza femenina con Limón Dance Company

La Limón Dance Company (LDC) presenta el espectáculo “Women’s Stories”, desde este jueves 7 al sábado 9 de diciembre, a las 8 pm en New York Live Arts (219 W. 19th Street). Durante tres noches, la compañía de danza ofrecerá un programa que pone en el centro la perspectiva femenina y destaca a las mujeres que dieron forma al LDC. La noche incluye el estreno mundial de “I Must Be Circumstanced”, la reimaginación de Hilla Ben Ari de “The Moor’s Pavane” de Limón. Una nueva versión de un clásico que incorpora impactantes proyecciones de video y se centra exclusivamente en los personajes femeninos de Otelo. Con un elenco exclusivamente femenino, el programa comparte algunas de las obras más aclamadas de José Limón: “Orfeo”, “Dances for Isadora”, así como un extracto de “The Winged”. Entradas: https://newyorklivearts.org.

Foto:Cortesía/Michelle Tabnick PR

Show para niños en el Lincoln Center

El público quedará cautivado por “Gimme Please!”, una obra poética sobre la amistad, que se estará presentando este sábado y domingo en el Clark Studio Theater del Lincoln Center (165 W 65th St). El Alliance Theatre de Atlanta presenta una obra altamente visual que sigue el viaje de dos amigos desde su primer encuentro hasta una conexión duradera, mientras fingen, provocan y persisten en obtener lo que quieren y necesitan del mundo y el uno del otro. A través del uso de música en vivo, iluminación y magia, la historia invita al público con su profundo sentido de juego y exploración honesta de crecer y encontrar su camino. Varios horarios. Choose what you pay (Pagar lo que se quiera). Información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Concierto navideño en la Catedral St. John the Divine

La Cathedral of St. John the Divine da la bienvenida a la temporada festiva con el concierto navideño “The Joy of Christmas: Peace on Earth”, este sábado 9 de diciembre a las 7 pm. El show de este año presenta a los coros y la orquesta de la catedral bajo la dirección de Kent Tritle, Director de Música y Organista, y Bryan Zaros, Director Asociado de Música y Maestro de Coro. El programa incluye “Gloria in Excelsis” de Johann Sebastian Bach, “Peace on Earth” de la compositora estadounidense Amy Beach y “Ave María” de Franz Biebl. A lo largo del concierto, el público se une a los coros y la orquesta para cantar sus villancicos navideños favoritos. La catedral está ubicada en la 1047 de la Avenida Amsterdam, Manhattan. Información: www.stjohndivine.org.

Concierto del Empire City Men’s Chorus

Un concierto navideño queer de Empire City Men’s Chorus llega a Brooklyn , los días 10, 12 y 15 de diciembre, en la iglesia Church of Ascension (127 de la Avenida Kent). “Incarnations” es un programa desafiante de género que presenta música navideña reinterpretada para voces de tenor y bajo e incluye varias obras festivas de compositores que se identifican como queer. El coro presentará una reinterpretación de “Navidad Nuestra” del legendario compositor argentino Ariel Ramírez, diseñada para voces de tenor y bajo, y acompañada por el guitarrista colombiano Carlos Cuestas. Celebrando ahora 30 años, el coro de hombres de Empire City fue fundado en el apogeo de la crisis del VIH/SIDA en Nueva York para recaudar fondos para gastos médicos relacionados con su comunidad. La actuación comienza a las 5:00 pm. Entradas en:https://empirecitymenschorus.org/incarnations.

Foto: Cortesía Chorus Kim

Decoraciones festivas con hilos en Seaport

Sumérjase en el espíritu festivo en el South Street Seaport Museum, este domingo 10 de diciembre, de 11 am a 5 pm. Aproveche la entrada general gratuita al museo y participe en actividades creativas para toda la familia en honor a la iluminación anual del Chanukah Menorah Lighting en el vecindario, que tendrá lugar en la plataforma Heineken Riverdeck en el Muelle 17, de 3 a 5 pm. A bordo del velero alto Wavertree de 1885 en el Pier 16, se anima a las familias y visitantes a unirse a la diversión creativa creando su propio “baggywrinkle”, encantadoras decoraciones inspiradas en el mar perfectas para las festividades, utilizando hilos de colores festivos. El “baggywrinkle”, tradicionalmente hecho con cuerdas desenredadas, es una herramienta de barco utilizada para proteger las velas de daños. Gratis, registrándose en: seaportmuseum.org/chanukah-baggywrinkle.

Foto: michelletabnickpr.com

Villancicos navideños en Bryant Park

La Ópera de la Ciudad de Nueva York da inicio a la temporada navideña con una noche de villancicos en Bank of America Winter Village en Bryant Park, el próximo martes 12 de diciembre, a las 6 pm. Un cuarteto de cantantes de la Ópera de NYC interpretará durante una hora icónicos villancicos navideños y favoritos de las fiestas junto a estudiantes del Coro Show de LaGuardia High School, acompañados por un quinteto de vientos con artistas de la Orquesta de la Ópera de la Ciudad de Nueva York. Perfecto para todas las edades, este concierto gratuito se llevará a cabo frente a la emblemática pista de patinaje sobre hielo de Bryant Park. Para obtener más información, visite: https://bryantpark.org/calendar/event/new-york-city-opera-christmas-caroling/2023-12-12.

Foto: michelletabnickpr.com

Ofertas para Harry Potter: The Exhibition

Justo a tiempo para las fiestas, Harry Potter: The Exhibition, una experiencia celebratoria que ha cautivado a más de 1.7 millones de visitantes de todo el mundo, anunció la extensión de su estancia en el corazón de la ciudad de Nueva York. Debido a la demanda y la dedicación de los fanáticos, la exposición estará ahora abierta hasta el 7 de abril de 2024, brindando muchas más oportunidades para que los neoyorquinos y visitantes exploren la experiencia. Para celebrar esta ocasión y dar la bienvenida a la temporada navideña, la exposición está ofreciendo una promoción de Paquete Navideño, que incluye 4 boletos flexibles, 4 guías de audio y 4 carteles conmemorativos (un valor de $250) por $175. Para más información y boletos, visite: new-york.harrypotterexhibition.com.