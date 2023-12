La magia navideña de Cirque du Soleil está de regreso en la ciudad

El Cirque du Soleil está de regreso en Nueva York con el espectáculo “‘Twas the Night Before…” (Era Nochebuena), un cuento mágico navideño que la famosa compañía circense relata a través de bailes, saltos, acrobacias, patinaje sobre ruedas, canciones y muchas otras sorpresas.

El primer espectáculo navideño del famoso circo, basado en el poema clásico “A Visit from Saint Nicholas” de Clement Clarke Moore se estrenó en el 2019 y desde entonces se ha convertido en otra tradición navideña para los neoyorquinos y visitantes.

“La historia es un cuento mágico sobre Nochebuena. Este cuento gira en torno a una niña ansiosa por la llegada de Santa Claus, sumergiéndose así en una trama cautivadora llena de actos que sorprenderán al público”, cuenta la artista y patinadora Melania Lester, quien por primera vez forma parte de este show.

La pareja de patinadores acrobáticos conformada por Melania Lester y su hermano Jesse Ferreira./Foto: Kyle Flubacker/MSG Entertainment

“He participado en muchos circos, pero este es el mejor del mundo, por eso estoy muy emocionada de mostrarle este espectáculo al público de Nueva York en la temporada navideña. Nueva York en Navidad no tiene comparación”, agregó.

Lester es una patinadora nativa de Portugal que creció en España en una familia de artistas de circo y descubrió su pasión por el patinaje desde muy temprana edad.

“Mi papá es un patinador acrobático y me comenzó a entrenar desde los cuatro años. Los patines han estado presentes toda mi vida”, explicó Lester, quien realiza su presentación en “‘Twas the Night Before… by Cirque du Soleil” junto a su hermano, Jesse Ferreira. “Nuestra presentación es complicada, pero muy sorprendente para el público, es sin duda mi favorita, además que hacer este acto con mi hermano me hace disfrutarlo mucho más”.

Acróbatas y bailarines forman parte del original show navideño. Foto:Errisson Lawrence-MSG Entertainment

Fundado en Canadá en 1984, Cirque du Soleil es un circo de renombre internacional que alcanzó su fama por sus espectáculos únicos en su estilo que fusionan acrobacias de clase mundial, música en vivo, efectos visuales, teatro y narrativa artística.

“Esta compañía revolucionó el mundo del circo”, dijo la patinadora.

Lester no duda en invitar a las familias y a las personas de todas las edades a presenciar el original show navideño.

“Tenemos a los mejores artistas de la industria del circo, es un show muy bien producido que no se compara a ningún otro espectáculo. Les va a gustar a todos”, promete.

Foto: Kyle Flubacker, MSG Entertainment

“Twas the Night Before… by Cirque du Soleil” se estrena hoy y contará con presentaciones hasta el 28 de diciembre en el Teatro del Madison Square Garden (4 Pennsylvania Plaza).

Para boletos e información, visite: https://www.cirquedusoleil.com/twas-the-night-before