Costco abrirá una nueva sucursal en 2024 y contará con un detalle sin precedentes

Costco abrirá una nueva tienda en Florida en 2024 con un detalle sin precedentes, para estar acorde con la imagen de One Daytona, el centro comercial que la albergará.

La ciudad es conocida por el circuito de carreras Daytona International Speedway, sede de la icónica competencia de autos de NASCAR. Por tanto, Costco diseñará algo especial en su fachada para ir de acuerdo con la imagen.

El exterior de la tienda Costco lucirá un diseño de tablero de ajedrez, alusivo a esta ubicación en particular, lo que se considera un guiño a la rica historia de las carreras de deportes de motor en el Speedway.

One Daytona anunció recientemente planes para darle la bienvenida a Costco Wholesale como su nuevo inquilino. El almacén de membresía, que incluirá un servicio de combustible separado, ocupará aproximadamente 150,000 pies cuadrados de la sección noroeste de la propiedad adyacente al CMX Daytona Luxury Theatre.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Costco, un importante minorista mundial, al creciente campus de One Daytona”, dijo Lesa France Kennedy, vicepresidenta ejecutiva de NASCAR. “Estamos orgullosos de ser parte del desarrollo cultural y económico positivo para la comunidad de Daytona Beach”.

Cuando se complete la construcción de la nueva ubicación de Costco Wholesale, que actualmente está programada para abrir en 2024, traerá uno de los principales minoristas del mundo al condado de Volusia.

“Estamos emocionados de anunciar que Costco se unirá a nosotros como el inquilino más nuevo de One Daytona“, dijo Roxanne Ribakoff, presidenta de One Daytona. “Costco es un minorista internacional líder que completará significativamente la combinación de ventas minoristas y, debido a que actualmente no tenemos un concepto como este en el sitio, mejorará en gran medida la experiencia cotidiana para quienes viven, visitan y juegan en One Daytona”.

Fundada en 1983, Costco Wholesale emplea a más de 292,000 personas en todo el mundo, incluidas casi 186,000 en los Estados Unidos. Cuando se abra la ubicación de One Daytona, se crearán aproximadamente 250 puestos de trabajo adicionales en la comunidad de Daytona Beach.

Costco también ofrece algunos de los salarios más altos y los mejores beneficios de la industria, incluidos seguros médicos, dentales y de vida, un programa de compra de acciones para empleados, 401(k) y un programa de retención de estudiantes universitarios.

