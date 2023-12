Hispana descubre en la bañera de su apartamento en Texas el cadáver de su hija de 16 años

Una adolescente de 16 años fue hallada muerta por su madre en la bañera de la vivienda que compartían en Texas.

Las autoridades investigan como homicidio el caso por la muerte de la porrista Lizbeth Medina, reportado en el pueblo de Edna, entre Houston y Victoria.

Los restos de la jovencita fueron hallados el 5 de diciembre por Jacqueline Medina.

La progenitora indicó a medios como KAVU-TV que no había visto esa tarde a su hija. Al llegar al apartamento, debido a que la menor no arribó a un desfile escolar navideño en Edna High School, descubrió su cuerpo inconsciente.

“Ella estaba en su propia casa, y ellos entraron, y desafortunadamente, ella estaba en la casa en ese momento”, declaró la mujer.

“No, no habían drogas entrelazadas, no había nada de eso. Mi hija fue hallada de una manera en la que ninguna madre debería encontrar a su hija. Alguien le hizo daño a mi niña. Alguien me quitó a mi hija”, añadió.

El Departamento de Policía de Edna recibió una llamada de alerta desde Cottonwood Apartments, a eso de las 7 p.m. del referido día. Un comunicado de prensa de la oficina indica que, agentes trataron, sin éxito, de revivir a la adolescente. La menor fue declarada muerta en la escena.

Las autoridades policiales en Edna contactaron al Departamento de Seguridad Pública de Texas para que asistan en la pesquisa.

Al momento, la Policía no ha divulgado información sobre el sospechoso o sospechosos del crimen. Tampoco se han reportado arrestos.

Si usted tiene información que ayude a esclarecer este caso, puede contactar a la Policía al 361-782-6522.

Una tía de la fallecida creó una cuenta en GoFundMe para los gastos fúnebres.

Un mensaje en la página describe a la adolescente como una persona amada por muchos y a la que echarán mucho de menos.

La campaña, abierta hace un día, para la tarde de este viernes alcanzaba los $7,000 dólares en donaciones.