Pistolero de Universidad de Nevada envió 22 cartas con polvo blanco a personal académico antes del ataque

Las autoridades policiales en Las Vegas revelaron que Anthony Polito, el pistolero que mató a tres personas en un tiroteo el miércoles en la Universidad de Nevada (UNLV), envió 22 cartas con polvo blanco a personal de varios campus en Estados Unidos antes del ataque.

Polito, de 67 años, habría enviado la correspondencia por correo sin una dirección de remitente.

El alguacil del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, dijo el jueves a medios que el polvo detectado en uno de los sobres fue sometido a pruebas y resultó ser inofensivo.

No está claro qué material exactamente envió el sospechoso.

El contenido de las cartas también se desconoce.

Las misivas fueron enviadas desde una oficina postal en Henderson, Nevada.

Todos los recipientes de las cartas fueron contactados por las autoridades para confirmar que se encuentran bien.

McMahill emplazó a cualquier académico u otros empleados universitarios que hayan recibido la correspondencia a reportarlo a las autoridades.

Tirador había solicitado sin éxito un puesto en la universidad

La investigación del tiroteo en el que una cuarta persona resultó herida apunta a que Polito había solicitado, sin éxito, empleo en la UNLV, así como en otras en el sistema de educación superior del estado.

El portavoz policial además reveló que el tirador supuestamente cargaba con una lista de potenciales víctimas que incluía nombres de miembros de la facultad en UNLV y de la Universidad de East Carolina, en Greenville, North Carolina.

Ninguna de las víctimas formaban parte de la lista de Polito

Polito había laborado en esa institución entre el 2001 y 2017.

Aunque el sospechoso alegadamente buscaba a los empleados apuntados en la lista, ninguna de las víctimas en Las Vegas se encontraba en el registro.

De igual manera, oficiales se comunicaron con las personas en la lista para asegurarse que se encuentran a salvo.

La evidencia que manejan los investigadores revela que estudiantes no figuraban en la lista.

Cronología del tiroteo en la Universidad de Nevada

El pistolero arribó al campus, a eso de las 11:28 a.m. hora local, y estacionó su auto en la zona sur de Estella Beam Hall, aproximadamente, a las 11:30 a.m. A las 11:33 a.m., ingresó por la esquina sureste al edificio, detalló McMahill.

Los primeros disparos fueron reportados a eso de las 11:45 a.m. Unos 78 segundos después, arribó uno de dos oficiales a la escena.

A las 11:55 a.m., el tirador salió del Beam Hall y los dos agentes lo confrontaron y le dispararon varias veces hasta que cayó al suelo. El hombre fue declarado muerto en la escena.

Patricia Navarro-Velez, de 39 años y profesora asistente de contabilidad; y ChaJan “Jerry” Chang, de 64 y profesor de negocios, han sido las dos víctimas identificadas por las autoridades al momento.

