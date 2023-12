Jaime Lozano felicita a Raúl Jiménez por sus goles: “Lo está premiando el fútbol”

El director técnico de la selección de México, Jaime Lozano, se mostró bastante contento por el gran momento que está viviendo el delantero de la selección azteca y del Fulham de la Premier League, Raúl Jiménez, quien suma un total de tres goles en los últimos cuatro partido luego de pasar casi año y medio sin haber anotado un solo tanto a nivel de clubes.

Estas declaraciones las realizó en el marco del sorteo de la fase de grupos de la Copa América 2024 que se realizará en los Estados Unidos, donde destacó que se siente bastante alegre por el buen momento que está viviendo ahora debido a que es una figura que se entrega por completo al deporte y la que ha vivido grandes actos de superación.

“Me da mucha emoción, me da emoción porque muchas veces cuando un delantero no hace goles para la gente puede pensar que está en mal momento y no es nada más hacer goles. Raúl cuando lo convocamos por primera vez hizo tres goles en dos partidos y después no había podido hacer más que uno en Inglaterra”, expresó Lozano en entrevista para TUDN.

“Lo está premiando el fútbol como siempre premia al jugador que constante, que es profesional y que muchas veces trabaja más para el equipo que para él mismo. Entonces me da mucho gusto por él, le mandé un mensajillo de felicitación y se le notaba la alegría, es un gran jugador y sobre todo una gran persona”, agregó el estratega azteca.

Los goles anotados por Raúl Jiménez en estos últimos cuatro partidos de la Premier League inglesa los consiguió ante el Aston Villa con un tanto magistral y un doblete ante el Nottingham Forest, lo que le ha permitido demostrar que finalmente se encuentra en sus plenas cualidades deportivas para poder ayudar a su equipo a escalar posiciones y luchar por cupos a las competencias europeas.

Recordemos que la selección de México terminó en el Grupo B junto a los combinados nacionales de Ecuador, Venezuela y Jamaica; en ese momento el entrenador aseguró que será un grupo interesante debido a que todos esos equipos llegan en un gran momento deportivo y que harán todo lo posible para poder avanzar a la siguiente fase de la competencia.

“Llegamos bien, sufrimos, sufrimos bastante, creo que más de lo que esperábamos todos, pero Honduras hizo muy bien las cosas, sobre todo en su casa”, resaltó.

“Ganar la Copa Oro nos dio esa posibilidad de ser cabeza de serie (no lo sabían al jugar la Copa Oro) y en teoría de librar unos rivales más fuertes de inicio, pero eso no importa, todos los rivales y equipos que configuran la Copa América van a tener muchas posibilidades y sobre todo fortalezas para tratar de explotar”, concluyó.

