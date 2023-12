Pamela Anderson a sus 56 años luce irreconocible: “A veces hay que desafiar la belleza”

La presencia de Pamela Anderson en un evento de moda sin usar maquillaje ni peinados llamativos fue vista como un acto de valentía. Durante años, la actriz y modelo ha sido conocida por su imagen glamorosa y seductora, por lo que su decisión de llegar de esa manera dejó a más de uno atónito.

“Ella era la mejor. Y desde entonces sentí que, sin Alexis, era mejor para mí no usar maquillaje. Porque me di cuenta de que había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, y es propio de mí ir contra la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen”, comenzó diciendo a la revista Elle.

Pamela Anderson explica el motivo por el que decidió no usar más maquillaje. / Foto: Gareth Cattermole/Getty Images.

La actriz ha sido una defensora de la aceptación corporal y ha hablado abiertamente sobre su lucha con la belleza superficial en la industria del entretenimiento. Su decisión de aparecer sin maquillaje en un evento importante como The Fashion Awards 2023 es un fuerte mensaje contra los estándares inalcanzables y la presión para mantener una apariencia perfecta.

“Me río de mí misma cuando me miro en el espejo. Pienso: ‘Guau, esto es realmente… ¿Qué me está pasando?’“, añadió durante la conversación.

La actriz Pamela Anderson prefiere optar por algo distinto al resto. / Foto: Gareth Cattermole/Getty Images.

La valiente elección de la estadounidense de mostrarse al natural también ha generado un debate sobre el uso excesivo de maquillaje en la industria del entretenimiento y la presión que sienten las mujeres para cumplir con ciertos estándares de belleza. Muchos esperan que esta sea una señal de cambio en la definición de belleza en la industria y en la sociedad en general.

“A veces hay que desafiar la belleza. Sabes, si todos perseguimos la juventud, o perseguimos nuestra idea de lo que son las revistas de moda y todo eso, solo estaremos decepcionados o tal vez un poco tristes. Así que siento que esto es todo”, mencionó a la revista la modelo de 56 años.

La aparición de la actriz ha sido ampliamente elogiada y ha generado una conversación importante sobre la aceptación de uno mismo y la belleza real en un mundo obsesionado con la perfección superficial.

