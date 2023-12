Estudio revela que es más probable que los hispanos aprendan sobre finanzas a través de familiares y en línea

Adsmovil, una empresa de medios hispanos, en colaboración con Publicis Media y ThinkNow, presentaron las conclusiones de su más reciente estudio de investigación: “Embrace the Collective: The Spanish Financial Journey” (Aceptando el colectivismo: el camino financiero hispano).

Se encontró que es más probable que los hispanos aprendan sobre finanzas a través de familiares y en línea, que son más pragmáticos a la hora de gastar que los no hispanos y que son grandes usuarios de la banca móvil, entre otros interesantes datos.

El reporte proporciona una nueva óptica sobre los comportamientos financieros de la comunidad hispana en comparación con el mercado no hispano, ofreciendo valiosas perspectivas a través de los niveles de aculturación y diferentes grupos, incluyendo Millennials, Generación X y Baby Boomers.

Los principales resultados del estudio:

Ansiedad financiera

Los hispanos son más pragmáticos a la hora de gastar y se preocupan más por la “seguridad laboral”, “ayuda a la familia” y “vivienda propia”. A los no hispanos les preocupa más “jubilarse cómodamente” y las “tasas de interés altos”. Los hispanohablantes con dominio del español se preocupan más por la seguridad laboral que los hispanohablantes bilingües y con dominio del inglés.

Confianza en las instituciones financieras

Los hispanos confían menos en sus instituciones financieras y no se sienten valorados como clientes en comparación con los no hispanos.

Los hispanos llevan menos tiempo en sus bancos y empiezan a depositar su dinero en ellos más tarde que los no hispanos.

Énfasis limitada en los servicios bancarios físicos entre los hispanos

A la hora de elegir un banco principal, los hispanos muestran un énfasis reducido en ciertos servicios presenciales del banco en comparación con los no hispanos. Factores como la presencia de cajeros amables (y la presencia física local del banco) tienen menos importancia para los hispanos a la hora de tomar sus decisiones bancarias.

Mayor adopción de la banca móvil

Los hispanos muestran una mayor propensión a utilizar servicios bancarios móviles en comparación con sus homólogos no hispanos. Específicamente, la mayoría de los hispanos optan por la banca electrónica o móvil, más que los no hispanos.

Uso diverso de las funciones de banca móvil

Los hispanos son grandes usuarios de la banca móvil. Esta preferencia abarca actividades tales como consultar saldos de cuentas, realizar pagos, verificar depósitos, transferir fondos a personas y realizar transferencias de cuentas interbancarias.

Según el estudio, los hispanos tienen menos probabilidades de sentirse ansiosos por sus finanzas en comparación con los no hispanos.

“’Embrace the Collective: The Hispanic Financial Journey’ ha revelado datos valiosos que permitirán a las entidades financieras relacionarse con el mercado hispano de forma más auténtica y eficaz”, dice un comunicado de Adsmovil.

