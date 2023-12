Michelle Renaud y Matías Novoa se casan en una romántica e íntima ceremonia: ‘Estamos emocionados’

La actriz mexicana Michelle Renaud y el chileno Matías Novoa se casaron el fin de semana en una romántica ceremonia de la que se han comenzado a conocer detalles.

La revista Caras conoció en exclusiva las emociones que sienten los ahora esposos luego del casamiento. “Estamos emocionados, nerviosos, felices. Yo estoy súper emocionada. Estoy súper feliz de casarme con Matías”, dijo la protagonista de telenovelas como ‘La Herencia’.

Asimismo, la artista afirmó: “Desde que yo conocí a Matías, me encantó que se quería casar, tener hijos, familia y tal, pero esta ceremonia la planeamos hace poco tiempo”.

Por su parte, el galán de telenovelas indicó: “Hace muy poquito tiempo íbamos a casarnos, pero más chiquito todavía, con su familia, mi familia, mis papás y familia de Michelle, pero se fue agrandando. Y dijimos bueno, si vamos a celebrar nuestro amor pues celebremos un poquito más grande. No una gran fiesta sino que si sea petit, pero puro amor, con la gente más cercana y bueno se armó ya la fiesta que queríamos”.

La boda de Michelle Renaud y Matías Novoa viene a reforzar su amor

Si en algo están claros como pareja es que este paso que dieron los ayudará a fortalecer su amorío y consideran que no habrá muchos cambios en la vida que ya llevaban juntos.

“La boda es algo que ya no cambia la relación que tenemos. Pero en este caso fue decidir celebrar con las pocas personas más cercanas a nosotros y a la relación y nada más era como, ‘¿por qué no nos festejamos?'”, enfatizó Michelle Renaud.

Además, comentó: “Cuando Matías me dio el anillo me dijo que íbamos a festejar nuestro amor. O sea, porque pues, como casados, ya estábamos claro. No va a cambiar ni como pensamos, ni la dinámica ni nada”.

Acerca del futuro, los novios planean tener un bebé para agrandar la familia que tienen: “Si queremos familia, si queremos nuestro nuestro bebé juntos”, dijo Matías Novoa.

En la declaración también informó que no saben si será próximamente: “Se dará cuando también el universo quiera. Y por ahora seguir disfrutando, seguir alcanzando, seguir afianzando esta familia maravillosa. Entregándonos amor. Y nada, caminaremos juntos, caminaremos de la mano”.