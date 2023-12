Ana Jurka anuncia su salida de Telemundo: ‘Es una de las decisiones más difíciles que he tomado’

La presentadora de televisión Ana Jurka anunció su renuncia a Telemundo, en la que trabajó por al menos 10 años y representó una de las oportunidades más grandes de su vida.

A través de su cuenta en Instagram, la mexicana publicó un video en el que resumió varias de sus participaciones en programas de la cadena estadounidense.

En su mensaje, la conductora de televisión dijo: “Con muchos sentimientos encontrados les cuento que después de 10 años decidí dejar Telemundo. Es una de las decisiones más difíciles que he tomado, personal y profesionalmente, porque aquí viví momentos que me marcaron para siempre. En esta empresa cumplí sueños que nunca imaginé lograr”.

Además de esto, comentó: “Aquí viví mis dos embarazos, creé amistades que espero conservar por el resto de mi vida, tuve grandes maestros, aprendí a salir de mi zona de confort, me reí, lloré y hasta bailé”.

En su publicación, Ana Jurka agradeció a todos los que la apoyaron mientras trabajó en Telemundo: “Sería imposible nombrar a cada una de las personas con las que trabajé en esta década, pero absolutamente todos me ayudaron en mi crecimiento profesional y les estaré siempre agradecida. Me voy deseando puras bendiciones para este gran equipo y con el corazón lleno de amor y agradecimiento por esta compañía que me dio tanto”.

“Gracias por haberme dejado entrar en sus casas a través de esa pantalla por tantos años. Ahora doy un salto de fe por mi familia y mi carrera y aunque no sé lo que me depare el futuro, sé Quién está a cargo”, culminó en su mensaje.

Reacciones del público a la salida de Ana Jurka

En los comentarios del video muchos usuarios lamentaron que ya no la verán en la pantalla de Telemundo y le desearon lo mejor para sus próximos proyectos.

Algunos compañeros de trabajo, como Jimena Gállego, le dijeron: “Ana Jurka te lo digo hoy y siempre eres una de las mejores más chingonas y divertidas conductoras de televisión que hay en el mundo de habla hispana ¡Te quiero, te admiro y te respeto! Gracias por todo lo compartido, lo vivido en nuestras horas al aire y fuera del aire también. Gracias por tu sinceridad, por tu carisma y cariño, eres una gran amiga que no importa donde vayas a triunfar porque eso me queda claro que es lo que tú sabes hacer y yo estaré siempre cerca de ti para celebrar esos éxitos contigo, amiga mía. Eres única Ana Jurka”.

Chiquibaby fue otra de las que escribió unas palabras para Ana Jurka: “Anita eres una fregona, y a la gente talentosa y trabajadora siempre se le abren las puertas en muchos lugares, disfruta a tu bella familia, pues has trabajado mucho”.