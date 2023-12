Entrenador del Atlas asegura que La Volpe fue una gran influencia para el equipo

El nuevo director técnico de los Rojinegros del Atlas, Beñat San José, no dudó en demostrar el gran amor que le tiene a su equipo y especialmente la admiración que posee sobre el histórico entrenador de fútbol Ricardo La Volpe; el estratega afirmó que su dirección con el equipo representó una de las mejores épocas en la historia del club.

Durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo, el entrenador español afirmó que la presencia de La Volpe en el Atlas puede ser comparada con el trabajo que hizo Johan Cruyff con la selección de Holanda de 1974 y que esto es algo que él espera volver a alcanzar con su dirección para el venidero torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“Yo creo que Ricardo La Volpe es un técnico, de los mejores en la historia, así lo considero. Porque él tuvo un impacto en el fútbol y en el juego que innovó de cierta manera y eso es muy difícil en cualquier deporte y él lo hizo”, expresó.

“Tuve la suerte de poder almorzar con él hace un tiempo atrás y de poder escucharle. Obviamente La Volpe es alguien de referencia e hizo aquí un trabajo increíble, a pesar de no ganar el campeonato se le recuerda, es un poco como la Holanda de Cruyff, que no ganaron el Mundial, pero se lo recuerda por el legado”, agregó Beñat San José.

El entrenador español aseguró que ver el Atlas de La Volpe le causó un gran impacto en su carrera deportiva y un buen motivo de esto es el título que consiguió en la final del Verano 99 al poder llegar a esta instancia en la que terminaron perdiendo en la tanda de penales contra el Toluca.

“Creo que La Volpe ha dejado un legado en Atlas y en el fútbol y luego obviamente Cocca, que también fue su jugador, como técnico ha hecho historia y bueno, mucha admiración a ellos y también a los técnicos que igual no han hecho historia pero que han hecho un buen trabajo también. Y por eso yo creo que, y lo digo abiertamente, Atlas es un grande y así lo siento, y yo lo voy a intentar, pues Dios quiera que hagamos historia también”, resaltó.

Para finalizar, Beñat San José afirmó que desea aplicar un esquema similar para los Rojinegros del Atlas en esta temporada y utilizar la línea de tres zagueros que se convertirá en cinco y aplicar nuevas estrategias con las que buscará poder apoyar a la organización para poder llegar nuevamente a la Liguilla y así luchar por el título de campeón.

“Para mí es antigua, pero es la vanguardia, porque para mí hoy en día el fútbol está muy en los sistemas. Bueno, de hecho la salida Lavolpiana también cuando Guardiola la hacía con Busquets que se metía entre los centrales con la salida de tres. Sí, soy bastante partidario de ese tipo de salidas, me gusta y bueno, uno normalmente aprende de todo, pero aprende más profundamente y con más cariño de las cosas que le han gustado y que le han llenado y que dice, pues me gustaría nosotros en España, yo personalmente la primera salida de tres que vi fue la de Johan Cruyff en el Barcelona, del Dream Team, en los 90, y a mí eso me cambió mi mentalidad de ver el futbol totalmente y bueno, más allá de qué dibujo utilicemos, sí vamos a trabajar para enfocar en ese estilo del fútbol”, concluyó.

