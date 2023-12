Presidente del club turco Ankaragucu ingresó al campo para golpear salvajemente en la cara al arbitro

En la Primera División de Turquía se vivió este lunes una situación totalmente bochornosa después que el presidente del Ankaragucu, Faruk Koca, entró a la cancha tras el partido que su equipo igualó 1 a 1 ante el Rizespor, y golpeó de manera salvaje al árbitro Halil Umut Meler.

Tras el brutal golpe Umut Meler cayó al piso, con heridas sobre un ojo y aun en el piso, recibió patadas de los jugadores locales. Una vez que se levantó, los agentes debieron ayudarlo para volver al vestuario.

Son Dakika !!! Ankaragücü-Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Kocanın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atma anı ve tekmelemeler. pic.twitter.com/arVDwOgEMj — Pennywise 🇹🇷 (@Pennywise_1715) December 11, 2023

El Ankaragucu, que había estado por delante en el marcador desde su único gol en el minuto 14, recibió el gol del empate en los últimos minutos por un penalti pitado a favor del Rizespor. Este habría sido el hecho por el que el presidente del equipo local habría agredido al juez principal.

El Ankaragucu es onceavo en la clasificación, con 18 puntos, a 8 de posiciones europeas. Con la victoria que tenía hasta que en el 97 empató Gaich, se acercaba a seis unidades de su objetivo, la cuarta plaza. El enfrentamiento fue bastante caliente y tuvo dos expulsiones, una de cada equipo.

Ankaragucu recibiría fuerte sanción

La dirección de la Federación Turca de Fútbol se reunió de urgencia y se supo que el gremio de los árbitros decidió no dirigir en la próxima fecha, en repudio al violento incidente.

El presidente de la Federación, Mehmet Buyukeksi, hizo una declaración tras el incidente: “Cualquiera que les pegue a los árbitros y no tenga en cuenta cómo terminará esto debería pensar detenidamente lo que pasó esta noche. Los presidentes de clubes y los aficionados deberían pensarlo detenidamente. Que todos vean esto y piensen bien. Esta noche se ha asestado un golpe vergonzoso al fútbol turco. Todos los involucrados pagarán el precio. Nadie puede hacerle esto a nadie, especialmente a un árbitro. No aceptamos esto. Estoy realmente muy triste. La decisión que tomemos será muy dura y pagará el precio. Los árbitros no son chivos expiatorios. Pronto anunciaremos las medidas”.

Además, el ministro de Justicia, Yılmaz Tunc, anunció que se ha iniciado la investigación judicial contra los responsables de la agresión al árbitro Umut Meler. Quizá al dirigente lo echen del fútbol y nunca más pueda ingresar a un estadio. Pero el equipo también recibirá sanciones duras, como quita de puntos o pérdida de ingreso de público local.

Seguir leyendo:

León arribó a Arabia Saudita y buscará el título del Mundial de Clubes

Xavi Hernández tras derrota del Barcelona ante el Girona: “Me preocupa la derrota, hemos merecido más”

Gobierno griego decretó que los partidos de fútbol se jueguen a puerta cerrada hasta febrero de 2024