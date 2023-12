Taylor Swift: “The Eras Tour” es nominada en los Golden Globes 2024

La película que muestra el concierto de Taylor Swift, “The Eras Tour”, fue nominada en una de las dos nuevas categorías de los premios Golden Globes 2024.

Este lunes, una de las sorpresas del día fue la presencia de la cantante estadounidense entre los nominados de Hollywood, cuyo trabajo fílmico fue considerado en la terna de Logro Cinematográfico y de Taquilla.

La popularidad y el éxito registrado en taquilla fueron determinantes para que el filme del concierto fuera seleccionado junto a proyectos como “Barbie”, “Oppenheimer”, “John Wick: Chapter 4”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” y “The Super Mario Bros Movie”.

La película documental de Swift ha registrado una recaudación en taquilla de $250 millones de dólares, lo que la ha convertido como la más exitosa de todos los tiempos.

De acuerdo con información de Today, “The Eras Tour Film” batió récord en la taquilla anticipada, al generar ventas en salas de cine por $26 millones de dólares. El rotundo éxito de las proyecciones en todo el mundo convirtió a la intérprete de “Blank Space” en multimillonaria este 2023.

Sobre la nominación, Taylor Swift aún no se pronuncia al respecto. Esta es la quinta ocasión en que la cantautora es considerada en las nominaciones a los Golden Globes.

