Arrecian lucha para que trabajadores excluidos de NY tengan seguro de desempleo en 2024

La ley de Nueva York señala que los neoyorquinos que pierdan sus trabajos, pueden recibir beneficios por seguro de desempleo de hasta 26 semanas, lo que para aquellos que se quedan sin sus trabajos sirve al menos como un “salvavidas temporal”. Pero esos fondos no contemplan a trabajadores indocumentados del estado, estimados en más de medio millón, e independientes, quienes al perder sus empleos quedan “echados a la suerte de Dios”, como asegura Leonicio González, quien ha sufrido “las verdes y las maduras” cuando ha sido despedido del trabajo.

Y en su afán de que los llamados trabajadores excluidos, quienes en medio de la pandemia lograron que unos 130,000 de ellos recibieran cheques de $15,600, equivalente a lo que hubiesen recibido si pudieran solicitar el seguro de desempleo, este martes, con una manifestación a las afueras de la Alcaldía, líderes políticos, organizaciones comunitarias y empleados sin papeles, lanzaron una campaña con la que buscan que en el 2024 se pueda reformar el sistema de desempleo de Nueva York, con la aprobación en la Legislatura estatal del “Programa Puente de Desempleo”, que solicita una inversión de $500 millones. La meta es que todos los trabajadores neoyorquinos, sin importar su estatus migratorio, ni si trabajan o no para empleadores, reciban apoyo financiero cuando pierdan el trabajo.

El proyecto de ley, liderado por políticos latinos, como la senadora estatal Jessica Ramos, también advierte que se amplíe el acceso a la red de seguridad para los trabajadores indocumentados, autónomos y trabajadores recientemente liberados de la cárcel y centros de detención de inmigrantes, pues al quedarse sin sus puestos laborales, sin estar protegidos, todo se pone cuesta arriba para ellos.

Así lo aseguran trabajadores indocumentados como Manuel Coto, originario de Veracruz, quien ha tenido que hacer malabares para poder subsistir en la Gran Manzana cada vez que queda cesante.

“Nosotros pagamos impuestos como cualquier otro trabajador, contribuimos a esta ciudad y somos los primeros en estar listos cuando hay mayor necesidad, pero cuando perdemos nuestros empleos, nos quedamos literalmente sin nada, y eso no es justo, por lo que aprobar un seguro de desempleo es lo menos que puede hacer el Gobierno para mostrarnos que todos aquí somos iguales”, dijo el joven mexicano, quien en su país trabajaba como ingeniero y administrador. “Yo trabajé en una tienda de 99 centavos y cuando me corrieron, me mandaron a casa sin nada, sin ninguna estabilidad y sin poder cubrir cosas básicas como pagar renta y comer. Un seguro de desempleo nos ayudaría a todos”.

Trabajadores Excluidos exigen que se apruebe el seguro de desempleo para todos en el 2024. Foto: Edwin Martínez

Guera de la Cruz, quien lleva 27 años en la Gran Manzana, aprovechó la manifestación para exigir a los líderes de la Asamblea y el Senado estatal, al igual que la gobernadora, Kathy Hochul, que se pongan de lado de los trabajadores excluídos y den luz verde al “Programa Puente de Desempleo”.

“Nosotros no somos fantasmas. Nosotros, al igual que cualquier otro trabajador, necesitamos pagar nuestras facturas, necesitamos pagar renta, necesitamos pagar por comida, necesitamos mantener a nuestras familias aquí y también a nuestras familias en nuestros países, y si nos dejan sin un solo dólar cuando perdamos nuestros empleos, no solo nos dejan casi en la calle, sin opciones, sino que también aumentan que las personas puedan ser carga pública, y no queremos eso. Queremos trato igual”, dijo la mexicana.

Bajo la reforma al sistema de seguro de desempleo propuesta, con $500 millones en el presupuesto estatal para el programa de seguro, se busca proporcionar a los trabajadores que no califican a los beneficios actuales, un pago mensual de $1,200 si pierden el empleo, aproximadamente igual a la tasa promedio que se ofrece a otros trabajadores. Se estima que la ley beneficiaría a unos 750,000 trabajadores en todo el estado de Nueva York, entre ellos 180,000 trabajadores autónomos e independientes.

“Este es el proyecto posiblemente más importante para el 2024, que empezaremos a mover desde enero cuando regresemos a Albany, porque con él podemos corregir el grave error que hay en el sistema de seguros de desempleo que deja a miles de trabajadores por fuera”, aseguró la senadora estatal Jessica Ramos, impulsora también del llamado Fondo de Trabajadores Excluidos, que en la pandemia otorgó alivios económicos a trabajadores sin papeles que perdieron sus empleos. “Con este proyecto buscamos que sin importar si alguien trabaja en Uber, en Doordash, si es jornalero, si es trabajador ambulante, si limpia casas, si ha pagado sus deudas con la sociedad, si viene de Ohio o de Bangladesh, quienes no califican actualmente para el seguro de desempleo tradicional, puedan recibir alivio de desempleo, porque todos trabajan para vivir, tienen que pagar renta, poner comida en la mesa, pagar por los útiles de los niños y merecen que se les regrese algo de lo que dan”.

La asambleísta Marcela Mitaynes, quien también apoya el seguro de desempleo para todos, agregó que la meta es que los beneficios cubran tanto a inmigrantes que llevan tiempo en el estado como a los recién llegados, y aunque reconoció que la iniciativa tiene muchos opositores, y que incluso hay quienes la ven como un imposible, no descansarán hasta que sea una realidad.

“Por generaciones, los nuevos inmigrantes han contribuido a la cultura y la economía de Nueva York, y con este proyecto tenemos la oportunidad de garantizar que todos en nuestro estado, incluyendo a los recién llegados, puedan ser tratados con la misma dignidad y puedan cubrir sus necesidades básicas cuando pierden sus trabajos”, dijo la política de origen peruano. “Sabemos que hay personas en posiciones de poder que están decidiendo que esto no es importante, y por eso tenemos que salir juntos a manifestarnos hasta lograr la victoria, como pasó hace unos años con el Fondo de Trabajadores Excluidos, que lo logramos aunque nos dijeron muchas veces que era imposible”.

Trabajadores Excluidos exigen que se apruebe el seguro de desempleo impulsado por la senadora Jessica Ramos para todos en el 2024. Foto: Edwin Martínez

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, también dejó ver su apoyo a la iniciativa de ley, y tras saludar a los manifestantes en español y agradecer la labor que los inmigrantes hacen para sacar adelante a la Gran Manzana, señaló que ningún trabajador debería ser excluido de beneficios de desempleo.

“En la pandemia murieron decenas de miles de trabajadores y esas muertes no deberían quedar en vano, por lo que no podemos seguir en lo mismo de antes. Tenemos que seguir luchando hasta que todos los trabajadores tengan el respeto y la atención que se merecen”, dijo Williams.

El llamado a que se apruebe la ley de seguro de desempleo para todos, al que la Gobernadora y líderes estatales no han mostrado su aval, se da en momentos en que otros estados del país ya están reformando sus programas, que en Nueva York no ha cambiado desde 1935, cuando se instauró.

Actualmente Colorado cuenta con un fondo permanente para brindar apoyo de desempleo a trabajadores indocumentados.

Nisha Tabassum, coordinadora de la Coalición de Trabajadores Excluidos, advirtió que muchos trabajadores independientes no han logrado mantenerse en pie, y pidió que se apruebe la ley lo más pronto posible.

“Hoy en día, hay cientos de miles de trabajadores en toda Nueva York que no tienen a quién acudir si pierden su empleo: escritores, trabajadores agrícolas, vendedores ambulantes, trabajadores de la construcción y muchos más. Los trabajadores que no tienen una red de seguridad a la que recurrir tienen menos probabilidades de enfrentarse a patrones abusivos, lo que facilita que los peores empleadores del estado mantengan bajos los estándares para todos nosotros”, dijo la líder. “El Programa Puente de Desempleo ayudaría a actualizar nuestra red de seguridad con la economía actual y, en el proceso, haría que las condiciones de trabajo sean más seguras y mejores para todos”.

Matilde Campoverde, miembro de la organización Make the Road New York, quien ha trabajado en fábricas, cuidando niños, limpiando casas y otros empleos, y quien actualmente está desempleada, aseguró que la ley de seguro de desempleo sería un alivio para muchos que como ella han tenido que sufrir los embates de no tener ingresos.

“No he podido encontrar trabajo. Pagué mis impuestos y contribuí a la economía de este estado, y ahora que estoy luchando, no existe ninguna red de seguridad que pueda ayudarme durante este momento difícil. Al igual que yo, hay miles de trabajadores en todo el estado que están excluidos de una red de seguridad debido al trabajo que hacemos o nuestro estatus migratorio”, dijo la inmigrante. “Le pido a la Gobernadora y a la Legislatura estatal que dejen de excluir a trabajadores como yo. Deben aprobar el Programa Puente de Desempleo. Merecemos trabajar en paz sabiendo que si nos quedamos sin trabajo, vamos a tener un seguro que nos apoyará para poner comida en la mesa”.

Michael Prohaska, gerente comercial de la unión sindical Laborers Local 79, contó que innumerables trabajadores acudieron a ayudar durante la pandemia del COVID-19, brindando servicios que salvaron vidas, pero que aún no tienen el seguro de desempleo o el apoyo financiero que necesitan, lo que resulta injusto.

Trabajadores Excluidos exigen que se apruebe el seguro de desempleo para todos en el 2024. Foto: Edwin Martínez

“Cuando Albany se reanude en enero, tendrán la oportunidad de asegurarse de que todos los neoyorquinos, especialmente aquellos que no califican para los beneficios tradicionales, tengan la justicia laboral y económica que necesitan a través del Programa Puente de Desempleo. La Local 79 se enorgullece de unirse a nuestros socios de coalición hoy y en la próxima sesión de Albany en apoyo de esta política vital”, dijo el sindicalista.

José Saldaña, director de la Campaña Liberación de Personas Mayores en Prisión, también destacó que la iniciativa de ley sirve para internos que salgan de las cárceles, lo que los ayudará a reanudar sus vidas en sociedad más rápidamente.

“Nuestro trabajo aporta miles de millones de dólares a la economía del Estado. Sin embargo, nos pagan unos centavos la hora. Cuando somos liberados después de años y décadas, nuestro trabajo no cuenta para el seguro de desempleo. Nos quedamos sin red de seguridad en el momento más crítico de nuestra reintegración a la sociedad”, dijo Saldaña. “El Programa Puente de Desempleo ampliaría en gran medida los resultados de reinserción exitosa y ayudaría a innumerables familias que han quedado atrapadas en la pobreza perpetua, debido a largos períodos de separación familiar. La aprobación de la ley sería un beneficio para nuestras familias, comunidades y sociedad, y enviaría un mensaje claro de que nuestro trabajo, durante el encarcelamiento, tiene el mismo valor”.

