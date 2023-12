Ni Messi, ni Cristiano: Benzema sorprendió a todos tras elegir su 11 de ensueño

Karim Benzema, delantero francés, compartió con su equipo el Al Ittihad en la previa del inicio del Mundial de Clubes el que es en su opinión el mejor once en la historia del futbol.

En el XI que Benzema armó destacan varios de sus compañeros tanto en el Real Madrid como en la Selección de Francia, sin embargo, llamó especialmente la atención que no incluyera ni a Cristiano Ronaldo ni a Lionel Messi, futbolistas que suelen aparecer en estas conversaciones.

En la portería el delantero escogió al alemán Manuel Neuer, quien es multicampeón con el Bayern Múnich y levantó la Copa del Mundo en Brasil 2014.

En la defensa Benzema escogió a tres jugadores del Real Madrid y a uno del Barcelona: el lateral por izquierda es Marcelo; la pareja de centrales son Sergio Ramos y Pepe y el carrilero por derecha es el brasileño Dani Alves.

En el medio sus opciones fueron Makélélé, Pogba, Zidane y Ronaldinho. Finalmente, cuando fue momento de escoger a los atacantes, Benzema mencionó a Ronaldo Nazario y a sí mismo, dejando fuera del listado a otras leyendas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pelé o Diego Maradona.

Elogio de Benzema a Marcelo Gallardo

Gallardo se sorprendió en la conferencia de prensa llevada a cabo en el estadio King Abdullah Sports Center, sede principal del Mundial de Clubes, cuando a su lado, y ante una pregunta de cómo se siente con el director técnico argentino en Al Ittihad, Benzema indicó: “Estoy muy contento de trabajar con él, porque le fue muy bien en un torneo muy difícil como el argentino y está muy cerca de los jugadores. Eso me gusta mucho porque siempre es bueno poder sentarse a hablar de fútbol con tu entrenador, pero quiero decir también que él fue un muy buen jugador y jugaba sólo a uno o dos toques, algo nada fácil”.

Estas declaraciones motivaron la risa de Gallardo y una pequeña respuesta del sorprendido argentino. “Si me vio jugar significa que no soy tan mayor”, bromeó el DT. Gallardo jugó en el Mónaco entre 1999 y 2003, y luego en el Paris Saint Germain entre 2007 y 2008, mientras que Benzema nació en Lyon y jugó en el Olympique de esa ciudad entre 2004 y 2009.

Gallardo le devolvió las flores al francés al manifestar que una de las motivaciones de venir al Al Ittihad “fue la de dirigir a jugadores como Karim, que no por casualidad logró mantenerse tantos años en la élite, más allá de descubrir una liga distinta y de tratar de complementar jugadores de mucha calidad”.

Tanto Gallardo como Benzema coincidieron en resaltar la importancia de lo psicológico en el fútbol cuando les consultaron sobre las chances de ganar el Mundial de Clubes por parte de la prensa local. “Tengo jerarquía en el plantel, pero hay que trabajar en una idea colectiva. Lo importante es que cuento con jugadores de mentalidad ganadora y eso acorta el camino”, sostuvo el argentino.

“Yo entiendo la ilusión de los hinchas, que es la mía también, pero creo que antes hay que pensar en el partido de mañana, nuestro debut, ante el Auckland”, dijo Benzema, quien agregó que “el fútbol de hoy se juega en el campo, once contra once, y no en los papeles y termina ganando quien tiene más ambición, más fuerza y más hambre”.

“Presión buena siempre hay en el fútbol. No se puede decir que no hay presión, pero a mí me gustan estos desafíos y hay que ir paso por paso. No se puede pensar en Al Ahly -próximo rival si su equipo elimina al Auckland mañana- como quieren los hinchas más allá del buen equipo que es y al que vencimos con el Real Madrid 5-3 en la temporada pasada”, siguió Benzema.

