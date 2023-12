Ricardo Arjona se despide de los escenarios y revela el problema de salud que enfrenta

El cantante Ricardo Arjona, conocido por sus exitosos temas y su energética presencia en el escenario, compartió una lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram, y es que decidió alejarse de los escenarios por un delicado problema que enfrenta, pero no sin antes agradecer a sus fans por el apoyo y comprensión.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy, será el último concierto de BLANCO Y NEGRO. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar esta viaje”, comenzó escribiendo en la publicación.

Arjona reveló que ha estado lidiando con problemas en su columna durante algún tiempo, pero que ha sido capaz de continuar gracias a las infiltraciones que le han permitido mantenerse en pie y ofrecer sus conciertos.

“Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, escribió.

Ricardo Arjona dio 159 conciertos y sus fans no sabían que se estaba despidiendo. / Foto: ORLANDO SIERRA/AFP vía Getty Images.

“Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable, en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que lleve cuando empezaba. Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo, y después de eso, solo le sonreí a los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y hay tanto de eso alrededor”, reseña en la misiva.

Sin embargo, el artista enfatizó en la importancia de priorizar su salud y no arriesgarla más. Agradeció a los médicos que le han ayudado durante estos últimos meses y expresó su deseo de recuperarse completamente antes de regresar a los escenarios.

“Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, finalizó.

