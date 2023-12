Dos mujeres del corazón de las comunidades asumen las riendas del Partido de las Familias Trabajadoras en Nueva York

El 2024 estará marcado por jornadas electorales que delinearán el futuro próximo del país, con elecciones que definirán quién será el próximo presidente de Estados Unidos a partir del 2025, al igual que los nuevos senadores y representantes a la Cámara, lo que afectará directamente al estado de Nueva York y a la Gran Manzana. Y en su afán de crear un escudo que proteja a comunidades vulnerables ante la avanzada del Trumpismo y de los Republicanos, quienes pudieran hacer moñona y lograr el poder en la Casa Blanca y en el Congreso, si los demócratas no logran llegarle al electorado, el Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, un movimiento que promueve la defensa de la clase trabajadora y lucha por mejoras para grupos desatendidos ya tiene su plan de batalla.

El grupo progresista, que ha respaldado a candidaturas de líderes provenientes de las comunidades, quienes han llegado a posiciones de poder en las legislaturas estatal y municipal, desde donde han empujado proyectos a favor de la clase trabajadora, inmigrantes, familias, le apuesta a recuperar escaños perdidos en el Congreso e impulsar iniciativas de ley que logren hacer de Nueva York un lugar más vivible para todos y no solo para quienes tienen dinero.

Y parte de ese reto hizo que, tras la renuncia de Sochie Nnaemeka a la dirección del partido, fueran nombradas para llevar las riendas la activista y excandidata a la vicegobernación de Nueva York, Ana María Archila y Jasmine Gripper, directora ejecutiva de Alliance for Quality Education.

“He pasado 20 años luchando por comunidades inmigrantes, las comunidades trabajadoras, latinas, afroamericanas y este momento es un momento donde necesitamos unir fuerzas para lograr proteger a nuestra gente de la agenda derechista del movimiento trumpista, pero también de la negligencia de los oficiales electos que siempre le dicen a nuestras comunidades que esperemos, que esperemos, que esperemos por buenas viviendas, por buenos trabajos, por protecciones y por un trato digno para las comunidades inmigrantes y estamos cansados de esperar”, asegura la colombiana, cofundadora del organización Make the Road NY, quien insiste en que la lucha del Partido de las Familias Trabajadoras buscará darle mayor voz y poder a las comunidades.

“En este rol como codirectora del partido, nuestro enfoque es lograr avanzar y usar el poder político de la clase trabajadora para lograr victorias de vivienda, de trabajo, de acceso a la salud, de acceso al cuidado de niños. Ademas de seguir organizando a nuestras comunidades, necesitamos consolidar el poder que hemos construido y hacer que los oficiales electos se sientan más obligados a responder a las necesidades de nuestras comunidades“, afirmó la activista y líder política.

Y al hablar de la estrategia que el Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York está trazando para el 2024 bajo el nuevo liderazgo, Ana María Archila advierte que tienen muy claro la posibilidad de que Trump regrese al poder y al mismo tiempo seguir viendo con lupa los movimientos del actual alcalde, Eric Adams, y la Gobernadora Kathy Hochul, a quienes critican abiertamente por no ponerse del lado de la clase inmigrante y trabajadora y por querer atacar a los recién llegados, despojándolos de derechos que la ley otorga, como el derecho a un albergue.

“Una crítica constante que hacemos al Alcalde Adams es que ha decidido liderar echándole la culpa a los más vulnerables. Antes de los solicitantes de asilo, le echaba la culpa a quienes no tienen donde vivir, mandándoles la policia a levantar tiendas para dormir, y ahora decidió que son un mejor chivo expiatorio los recién llegados. El Alcalde ha sido incapaz de gobernar de manera estable, incapaz de proteger a la gente cuando las calles se inundan. El Alcalde se parece mucho a Trump en esa forma de liderar, y se parece mucho a los republicanos, que usan el odio y el racismo para movilizar bases, en vez de resolver problemas”, aseguró la nueva codirectora del Partido de las Familias Trabajadoras, quien mencionó que están analizando si retarán en las urnas al mandatario, en caso de que no sea sacado de su cargo antes.

“El que el Alcalde esté investigado por el FBI sobre su campaña, el que haya una acusación de violencia sexual, el que sea tan poco popular, el que le eche la culpa a la gente más vulnerable, el que no haya sido capaz de gobernar, hace que todo mundo diga que estamos en malas manos y tenemos que buscar a alguien más para el cargo”, dijo la colombiana, señalando que la prioridad ahora son las elecciones de Congreso y después pasarán a decidir sobre cómo manejar el tema electoral del 2025 en la Gran Manzana.

“Nuestro partido tiene procesos rigurosos para decidir cuándo lanzar una campaña y a quién apoyar. No hemos empezado el proceso, pero estamos obervando. Nuestro foco es el 2024, ayudar a ganar distritos de Congreso que se perdieron con los republicanos en 2022, porque si llegamos a estar en una situación en la que Trump se convierta en presidente y los republicanos ganan el Senado, la única manera de proteger a nuestras comunidades y la democracia, es que los demócratas ganen la Cámara. Es algo existencial”, agregó la líder comunitaria. “Nuestra preparación no puede venir el día después de las elecciones sino ahora, para prevenir un desastre. El próximo año tomaremos una decisión sobre si vamos a retar al Alcalde en 2025, si todavía para ese entonces es el Alcalde, si no le toca renunciar, y si es así, estaremos muy enfocados en ganar, pues contamos con varios líderes muy capaces y con mucho apoyo en comunidades latinas y más allá. Obviamente figuras como la senadora Jessica Ramos y el presidente de Brooklyn Antonio Reynoso, son contemplados por nosotros con posibles candidatos dentro de un grupo más amplio de progresistas, pero todavía no sabemos cuál será la decisión nuestra, pero ellos dos están dentro de los más considerados”.

Jazmine Gripper, luchadora en favor de las escuelas y la calidad en la educación, aseguró también que desde su cargo junto a Archila, el faro será darle prioridad a la asequibilidad para que todos en Nueva York puedan vivir bien.

Ana María Archila y Jasmine Gripper son las nuevas codirectoras del Partido de las Familias Trabajadoras en Nueva York. Foto: Edwin Martinez

“Necesitamos asequibilidad en vivienda, en cuidado infantil, en salud, cubrir todas las necesidades que la gente tiene, hacer que seamos una ciudad vivible otra vez, y que todos tengamos calidad de vida, y para eso vamos a movernos en Albany llevando a representantes de la clase trabajadora, que luchen por todos nosotros, por afroamericanos, por latinos, por inmigrantes, por trabajadores, por familias que muestren los valores de todos los neoyorquinos”, dijo la nueva codirectora, quien también lanzó dardos contra el Alcalde y la Gobernadora, quien ganó las elecciones con más de 200 mil votos del Partido de Familias Trabajadoras.

“Hochul y Adams solo ayudan a los ricos a mantener su riqueza a costa de nosotros. Queremos líderes que trabajen por toda la clase trabajadora y los responsabilicen por sus acciones, queremos que aumenten los impuestos a los ricos para poder darle vivienda a los desamparados, a los inmigrantes, hacer de la vivienda algo menos costoso, dar cuidado gratis de niños para familias trabajadoras, y eso es algo que ellos, Hochul y Adams, se rehusan a hacer, siendo Nueva York la ciudad más rica del mundo, con tantos millonarios”, agregó Gripper.