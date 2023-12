Jugador de los New York Red Bulls Andrés Reyes logró su sueño de jugar en la selección de Colombia

El futbolista Andrés Reyes, integrante de los New York Red Bulls, finalmente vivió el tan ansiado debut con la selección de Colombia en un amistoso que los cafeteros ganaron por la mínima diferencia ante Venezuela el pasado lunes.

Reyes, defensor central del equipo neoyorquino, celebró su primer encuentro internacional en una carrera que le ha valido su segunda convocatoria a la selección absoluta de Colombia, habiendo acumulado 11 apariciones con las selecciones Sub-20 y tres con la Sub-23.

El jugador, quien se ubicó en el segundo lugar de la Major League Soccer (MLS) en intercepciones con 61 y en el tercero en duelos aéreos ganados con 113, demostró su destreza en el campo.

Con un historial que incluye participaciones en las selecciones inferiores y un pasado en Atlético Nacional, este joven de 23 años ha acumulado 29 partidos en la MLS esta temporada con el equipo de Nueva York, contribuyendo a siete de las nueve victorias sin encajar goles del club en la liga este año.

Además, en esta temporada, el colombiano ha anotado dos goles, igualando su récord personal en una sola temporada durante su primer año con el equipo de Nueva York en 2021.

En su trayectoria, Reyes ha jugado un total de 73 partidos en la MLS, 60 de los cuales fueron con los Red Bulls, sumando un total de 5,596 minutos en la liga estadounidense. Su llegada a Nueva York se produjo desde el Inter Miami CF en 2021.

El sueño de Reyes siempre fue la selección

En una entrevista concedida el pasado mes de abril al medio colombiano Gol Caracol, reveló la intensidad de este anhelo: “Yo me acuerdo una vez que fui a hacer una prueba a Nacional y no me dejaron, y yo estaba con unos compañeros y les dije que yo sería algún día de Selección Colombia, y la primera vez que me llamaron encontré ese video y hasta me dan ganas de llorar contando esto, porque lo decía y verlo después fue lindo para mí.”

Reyes enfatizó en cómo el proceso en las selecciones juveniles lo ha ayudado en su desarrollo: “Ese proceso (Sub-20) me ayudó muchísimo, a nivel de Selección te encuentras con los mejores y te ayuda a mejorar. Jugué el Centroamericano donde quedamos campeones, el Sudamericano y el Mundial que fue la mejor experiencia que uno puede tener. Eso me ayudó muchísimo para hacerme un nombre.”

Con respecto a su llamado a la selección mayor, expresó: “Ahorita con el llamado que tuve (el primero) uno no debe agachar la cabeza porque uno está joven, es seguir trabajando porque esa oportunidad puede llegar. Es lo que yo quiero, llegar ahí y mantenerme que es lo más importante. Fue este año la convocatoria, a principio de año, uno de los dos primeros meses, en California, en el amistoso contra Estados Unidos.”