Esta sería la causa de las náuseas matutinas durante el embarazo

Científicos aseguran haber descubierto por qué algunas mujeres sufren severas náuseas y vómitos durante el embarazo.

Es habitual que las mujeres en el primer trimestre de gestación tengan esos síntomas, que en casos más graves pueden provocar lo que se conoce como hiperémesis gravídica (HG).

Según el nuevo estudio, la causante sería la hormona GDF15 que producen los fetos.

Esta hormona actúa en una parte muy pequeña de la base del cerebro e indica náuseas y malestar que hacen que las mujeres vomiten. Las embarazadas más sensibles a la GDF15 llegan a tener náuseas y vómitos hasta 50 veces al día.

“Cuanto más sensible sea una madre a esta hormona, más enferma se pondrá”, señaló el profesor Stephen O’Rahilly, de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra.

“Saber esto nos da una pista sobre cómo podemos evitar que suceda“, dijo el experto.

Se cree que entre una y tres de cada 100 embarazadas se ven afectadas por la HG, una enfermedad que puede amenazar la vida del feto. Muchas mujeres que la padecen llegan a necesitar líquidos por vía intravenosa para prevenir la deshidratación.

Incapacidad

Susie Verrill, de 35 años, cuenta que su experiencia con la HG fue tan traumática que la hizo considerar un aborto.

Verrill es madre de tres hijos. Tuvo HG en 2 de sus 3 embarazos y como hizo público su caso, varias mujeres que padecen esta enfermedad la contactan a diario.

“Tenía una sensación real de incapacidad de existir, no podía estar con mi familia”, explicó. “Consideré no continuar con mis embarazos porque era terrible, eso es muy común cuando tienes HG.

“No podía respirar sin tener arcadas y estuve encerrada en mi habitación durante cinco meses en ambas ocasiones. Tienes que hacer tu mundo muy pequeño para sobrevivir, mi esposo se convirtió en mi cuidador”, cuenta Verrill.

“Afecta a todo y uno simplemente intenta superar cada día antes de que nazca el bebé”.

Susie dice que su pareja se convirtió en su cuidador durante dos de sus embarazos. (Foto: CORTESÍA)

El mecanismo

Aunque estudios anteriores sugerían que la enfermedad durante el embarazo podría estar relacionada con la GDF15, los investigadores del nuevo estudio dijeron que “faltaba una comprensión mecanicista completa”.

La investigación, publicada en la revista Nature y en la que participaron científicos de la Universidad de Cambridge y de Escocia, Estados Unidos y Sri Lanka, encontró que el grado de enfermedad estaba relacionado con la cantidad de hormona producida en el útero, así como con la exposición previa a la misma.

En la investigación, se estudió a mujeres en el Hospital de Maternidad Rosie en Cambridge y encontraron que aquellas con una variante genética que las ponía en mayor riesgo de HG tenían niveles más bajos de la hormona, mientras que las mujeres con el trastorno sanguíneo beta talasemia, que causa niveles muy altos de GDF15 antes del embarazo, experimentaron muy pocas náuseas o vómitos.

Impedir que la hormona acceda a su “receptor altamente específico en el cerebro de la madre, en última instancia formará la base de una forma eficaz y segura de tratar este trastorno”, explicó el profesor O’Rahilly, director de la unidad de enfermedades metabólicas del Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Cambridge.

Un problema ignorado

La enfermedad del embarazo de Vivienne Kumar fue tan grave que se sentía mal 10 veces por hora. (Foto: CORTESÍA)

Vivienne Kumar, madre de dos hijos, tenía náuseas 10 veces por hora durante sus embarazos y el único momento en el que no vomitaba era mientras dormía.

“No son solo náuseas matutinas, son debilitantes”, dijo. “Una vez que lo atraviesas, nunca te recuperas, permanece contigo para siempre.

“Me sentí realmente aislada del mundo y como si estuviera en mi propia burbuja. No veía el punto final. Es muy difícil salir de casa”.

“Tuve tanta suerte de contar con el apoyo de mi marido y mi madre que, sin ellos, quizá no habría estado tan motivada para continuar”.

Cuando quedó embarazada por tercera vez, fue ingresada en el hospital durante ocho días y perdió al bebé.

“Estaba bajo muchos medicamentos diferentes, me dieron esteroides que no funcionaron y desafortunadamente el bebé no sobrevivió”, agregó.

Charlotte Howden, directora ejecutiva de la organización benéfica Pregnancy Sickness Support (apoyo a la enfermedad en el embarazo), que apoya a mujeres con HG, dijo que era un problema de salud que se había descuidado durante mucho tiempo.

“Estoy muy agradecida por la dedicación de los investigadores”, dijo Howden.

“No era un área de investigación que realmente interesara a la gente. Eran simplemente náuseas matutinas. ¿Por qué debería importarnos?”.

Sigue leyendo:

* Los achaques durante el embarazo de los que poco se habla

* Por qué esperar 3 meses para anunciar el embarazo puede resultar contraproducente

* Cómo prevenir la obesidad en el embarazo: qué comer para que tú y tu bebé estén sanos

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!