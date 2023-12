Cosas que puedes hacer en Nueva York en Navidad y Año Nuevo gratis o a bajo precio

Una de las ciudades más visitadas en Navidad es Nueva York, la cual ofrece un ambiente único y especial en esta temporada, tanto para sus visitantes como para aquellos que radican en ella y que, por determinadas circunstancias, no salen de vacaciones en este cierre de año.

Es por ello que tanto los encargados del turismo como algunas empresas privadas suelen organizar en Navidad una serie de actividades gratuitas o de bajo costo a lo largo y ancho de los 5 distritos, para todos los gustos y preferencias de las familias.

New York City Tourism + Conventions compartió una serie de cosas que se pueden hacer en “La Gran Manzana” en estas fiestas decembrinas, en donde no es necesario gastar mucho dinero para vivir esta temporada al máximo, las cuales te compartiremos a continuación.

Cosas que se pueden hacer en Nueva York en Navidad de forma gratuita

1) Visitar el árbol de Navidad del Rockefeller Center

El árbol mide 80 pies de altura y está adornado con 50,000 luces. Estará en exhibición hasta el próximo 13 de enero de 2024. (Foto: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

2) Disfrutar de la iluminación de las mayores menorás del mundo en NY

En todos los atardeceres de Hanukkah, se encienden las del Grand Army Plaza de Brooklyn y en la Grand Army Plaza de Midtown. Además, hay música en vivo y regalos para los más pequeños. (Foto: Mario Tama/Getty Images)

3) Pista de patinaje de The Rink at Winter Village en Bryant Park

Puedes patinar de forma gratuita en esta pista y también hay opción para que rentes tus patines. Estará abierta hasta el 03 de marzo. (Foto: Cindy Ord/Getty Images)

Otras actividades navideñas que serán gratis

* Todos los años, los residentes del barrio Dyker Heights de Brooklyn iluminan sus casas con increíbles decoraciones navideñas.

* El Dumbo Improvement District organizará varios eventos, entre ellos, animaciones proyectadas sobre el puente de Manhattan y la autopista Brooklyn-Queens Expressway. Las proyecciones podrán verse todos los días de las 16 a las 22 horas (ET) hasta el 31 de diciembre.

* Shine Bright ilumina Hudson Yards con 2 millones de luces parpadeantes en esta celebración gratuita.

* Disfruta de los aromas festivos a lo largo de la Quinta Avenida entre las calles 46 y 61. La Fifth Avenue Association se une a NEST New York para esparcir, a través de un sistema de bombeo, en el aire la fragancia navideña, Holiday fragrance, característica de la marca.

* Puedes pasear por el Empire State Building para celebrar el 20 aniversario de Elf, tocar en el piano a gran escala de FAO Schwarz, como en Big, o visitar The Plaza Hotel en honor a Home Alone 2.

* El servicio de parques nacionales organizará actividades gratuitss de Kwanzaa, en el Monumento Nacional African Burial Ground, del 26 al 30 de diciembre, destacando la fabricación de muñecas, acolchados, pintura de caras, entre otros.

* El 18 de diciembre, en la Biblioteca Pública de Battery Park City, habrá un espectáculo gratuito de villancicos, el Holiday and Christmas Carols Sing Along, propio todas las edades.

* Pasear por alguno de los mercados navideños que hay en diferentes puntos de la ciudad.

Cosas que se pueden hacer en Nueva York en Navidad sin gastar mucho

1) Conoce a Santa Claus en Macy’s Herald Square

Las reservaciones son gratuitas y pueden hacerse hasta con 5 días de anticipación. Las fotos que te tomes están a la venta. (Foto: Eugene Gologursky/Getty Images for Macy’s, Inc)

2) Visita el Children’s Museum of Manhattan

Tendrán distintos programas festivos durante todo el mes, los cuales incluyen cantautores, celebraciones culturales, entre otros.

Actividades en Nueva York para Año Nuevo

* Disfruta de los fuegos artificiales de Prospect Park, en Brooklyn.

* Únete a la vibrante celebración de la llegada del 2024 en Times Square.

* Puedes ser uno de los valientes nadadores que se dan un chapuzón en el helado en el Coney Island Polar Bear Club New Year’s Day Plunge.

