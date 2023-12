Ex preso muere al balear a policías en Nueva York; lo buscaban como pistolero y delincuente sexual

Kent Edwards murió en un enfrentamiento que dejó baleado a un policía NYPD la mañana de ayer en el Bajo Manhattan.

El tiroteo sucedió cuando la policía intentaba arrestarlo como un presunto delincuente sexual buscado por dispararle a un hombre a principios de este año, acotó Daily News.

La policía intentaba detener a Edwards por un tiroteo la madrugada del 18 de octubre afuera del Iggy’s Bar en 2nd Ave. cerca de E. 76th St. en el Upper East Side de Manhattan. Una víctima y su esposa estaban dentro del establecimiento cuando discutieron con él, dijo la policía. La discusión se intensificó y se extendió a la calle donde Edwards supuestamente le disparó al hombre en la pierna y lo golpeó en la cabeza con la pistola.

Con una orden judicial en mano, los agentes llegaron ayer a un apartamento donde Edwards, de 43 años, era conocido por hacer “surf en el sofá” (alojamiento temporal) en Eldridge St. cerca de Stanton St. alrededor de las 11:45 a.m. del jueves, dijo el jefe de detectives de la policía de Nueva York, Joseph Kenny, en una conferencia de prensa.

Dos mujeres dentro del apartamento dijeron a los oficiales del Equipo de Delitos Graves Violentos de Manhattan que Edwards estaba dentro de un baño con un arma, según Kenny.

“Había un auto de policía allí y el tipo apuntaba con un arma por la ventana”, dijo a la prensa Diana Aldahondo, quien vive al otro lado de la calle.

Los agentes en el lugar llamaron a la Unidad de Servicios de Emergencia de la policía de Nueva York. Al llegar pasaron casi tres horas trabajando para convencer a Edwards de que saliera del apartamento.

“Armaduras corporales, escudos, todo”, dijo Aldahondo sobre la unidad policial especializada de élite. “Intentaron disuadirlo, realmente lo intentaron, pero hicieron lo que tenían que hacer”.

Los miembros de la unidad intentaron entrar en el baño con una pequeña cámara y un dron, pero Edwards destruyó ambas piezas de tecnología.

“Intentaron utilizar mucha tecnología, pero gran parte de la tecnología realmente no les ayudaba como la necesitaban”, dijo el jefe del departamento de policía de Nueva York, Jeffrey Maddrey.

Finalmente, los agentes enviaron un avatar (una cámara sobre ruedas) y lo siguieron de cerca hasta el interior del apartamento, dijeron los policías.

Edwards disparó cuatro tiros. Tres de las balas impactaron en los escudos de los oficiales conocidos como búnkeres y la otra quedó atrapada en un chaleco antibalas. Las balas “fácilmente podrían haber estado dentro de nuestros oficiales”, dijo Maddrey.

Los agentes respondieron al fuego y alcanzaron a Edwards dos veces, según la policía. Paramédicos lo llevaron a un hospital del área, pero no pudieron salvarlo.

Edwards, residente de El Bronx, tenía 11 arrestos en la ciudad desde 1995, dijo la policía. Estuvo más de 12 años tras las rejas por intento de violación y venta criminal de una sustancia controlada. Salió de prisión en 2012, según muestran los registros.

“La policía lo estaba buscando pero estaba prófugo”, dijo su ex novia, quien no quiso ser identificada. “Estaba en libertad condicional y no quería volver a registrarse… Era un violador convicto”, agregó. “Me ocultó muchas cosas, gran parte de lo que hizo estaba oculto”.

En febrero, Edwards fue arrestado por violación. En 2022, fue detenido por estrangulamiento. También tenía una orden de arresto activa por no registrarse como delincuente sexual, dijo la policía.