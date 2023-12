Ganó $50 millones en un juego de lotería, pero no piensa dejar su trabajo

Un hombre de Toronto, Canadá, identificado únicamente como Noel Patricio, se convirtió en noticia en su país luego de que recientemente ganara un millonario premio de lotería equivalente a $50 millones de dólares, lo que, para él, no significa el tener que hacer un cambio drástico en su vida.

El afortunado ganador obtuvo el premio récord del juego de lotería Lotto 6/49 Gold Ball en el sorteo del 27 de septiembre, siendo el más grande que se ha repartido en toda su historia.

Fue esta semana cuando la Lotería de Ontario anunció oficialmente que este hombre era el ganador de dicho premio de lotería. Ahí, fue cuestionado respecto a qué hará ahora con su dinero, indicando que, de momento, no dejará su trabajo en el ramo de limpieza.

“Me encanta el trabajo que hago y la gente con la que trabajo, y eso hace que mis 2 trabajos sean tan significativos para mí. Quiero ser el mismo Noel”, dijo.

Noel es un asiduo jugador al juego de lotería que le otorgó el premio y adquirió su boleto mientras se encontraba en una pausa en sus actividades laborales.

“Pensé que había ganado $68,000 y llamé a mi hermana para contarle lo que había ganado… Me pidió que contara los ceros y le dije que eran 6. Fue entonces cuando ella me corrigió y dijo: ‘¡Son $68 millones!’. Estaba en shock, pero sabía que todavía tenía trabajo por hacer, así que me escabullí al baño para seguir verificando los números ganadores con mi hermana todavía hablando por teléfono”, agregó.

El hombre no podía creer lo que estaba viendo y estuvo revisando varias veces el resultado del sorteo durante su jornada laboral. Se tomó su tiempo antes de dirigirse a reclamar el premio, ya que necesitaba asegurarse de que todo estuviera “correcto”.

El ganador de este premio planea usar parte del dinero de su premio para renovar su casa, así como para llevar a sus hermanas de vacaciones a Italia. De igual modo, al ser amante del tenis, le gustaría hacer un viaje para ver jugar a Rafael Nadal e igualmente, desea comprar unos abonos para la siguiente temporada de la NBA y ver a los Toronto Raptors.

