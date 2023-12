Jaime Lozano responde las críticas de Carlos Vela sobre la selección mexicana

El director técnico de la selección de México, Jaime Lozano, decidió responder a las palabras que lanzó el futbolista Carlos Vela al considerar que el equipo no podría llegar lejos en ninguna de las competencias en las que participe aunque sea dirigido por el propio José Mourinho; asimismo destacó que no le gusta ser tan realista sobre la situación del equipo y tener fe en toda la plantilla porque de ser así no habría aceptado el cargo.

Estas declaraciones las realizó el entrenador azteca durante una conferencia de prensa previa al partido amistoso que disputarán este sábado contra el combinado nacional de Colombia en la ciudad de Los Ángeles; además resaltó que su intención es impulsar al equipo a horizontes nunca antes logrados para tener mejores actuaciones en todo el planeta.

“No he hablado con él, respeto su idea, evidentemente no la comparto, sino no estaría aquí. Cada uno piensa las cosas o toma decisiones o da puntos de vista en base a sus experiencias. Vela es un gran jugador mexicano, con gran paso en la MLS y es de los más talentosos que ha tenido México en los últimos años. A lo mejor no soy tan realista, nunca lo he sido y no lo quiero ser, pienso que podemos lograr cosas importantes con base en trabajo y conocimiento”, expresó.

El director técnico del Tri también advirtió que se está registrando un importante cambio generacional en el equipo que le ha permitido tener un importante desarrollo deportivo y esto es algo que desean demostrar este sábado en el Memorial Coliseum contra la selección de Colombia; sostuvo que con este tipo de partidos desea conocer a los nuevos talentos y con ello formar un equipo que pueda lograr muchas victorias en el futuro y especialmente para la Copa América 2024 y para el Mundial de 2026 que se organizará en Estados Unidos, Canadá y México.

“El cambio generacional es muy importante, si vemos la lista casi 50 por ciento son jugadores Sub-23, en el pasado proceso me tocó a la par de Gerardo Martino y Kevin Álvarez estaba por jugar un Mundial Sub-20 y no podíamos utilizarlo para Sub-21 o Sub-22 y la prioridad era para la selección que competía y acabó jugando hasta titular en una Copa del Mundo”, detalló.

“Nunca sabes, los jugadores van a seguir creciendo, esperamos que tengan más minutos en la liga pero sobre todo brincar a una liga mejor y competir de mejor manera”, recalcó Jaime Lozano para mostrar su total compromiso con la selección mexicana.

Para finalizar, Jaime Lozano destacó que este partido no será sencillo y que todos son importantes para los objetivos que se está trazando la selección azteca.

“No hay partidos amistosos ni mucho menos, todos son importantes; para la gente y prensa importa el resultado. Siempre saldremos tratando de ganar el partido, pero es más importante ver qué jugador podemos engancharlo y seguir contando con él”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Chivas de Guadalajara oficializa la salida de Veljko Paunovic como DT

–Miguel Layún lanza dardo al FC Juárez: “Prefiero retirarme que jugar ahí”

–Tecatito Corona pide disculpas a Rayados por su acto de indisciplina: “Cometí un error”