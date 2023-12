Target cambia el horario de cierre de sus tiendas por este mes

No importa cómo sean sus compras de último momento, Target modificará los horarios para que sus clientes compren sin estrés, con horarios de tienda extendidos y formas sencillas de realizar sus compras, incluso hasta Nochebuena. Además, tiene ofertas de último momento e ideas de regalos navideños con ahorros.

“Hacer que las compras navideñas de último momento sean fáciles y asequibles para nuestros huéspedes es una prioridad absoluta”, dijo Mark Schindele, vicepresidente ejecutivo y Director de tiendas, Target.

“Lo estamos haciendo de muchas maneras, incluida la oferta de ofertas nuevas y profundas, horarios extendidos durante los días festivos y nuestros convenientes servicios para el mismo día. Nuestras tiendas están surtidas y listas, y estamos orgullosos de contar con el mejor equipo minorista preparado para que los últimos días de compras sean agradables y fluidos para nuestros huéspedes”, agregó Schindele.

Horario de vacaciones y entregas:

La mayoría de las tiendas están abiertas de 7 a. m. a medianoche hasta el 23 de diciembre y de 7 a. m. a 8 p. m. hora local el 24 de diciembre. Todas las tiendas reabrirán en su horario habitual el 26 de diciembre. Consulte el horario de su tienda local.

Haga su pedido en línea y recójalo en unas pocas horas. Coloque Drive Up o Recogida de pedidos pedidos en línea o con la aplicación Target hasta las 6 p.m. hora local en la mayoría de las tiendas el domingo 24 de diciembre y recoja sus artículos en unas horas (No se requiere período de recogida ni membresía). Con Target Drive Up, incluso puedes realizar una devolución y realizar una Haz tu pedido en Starbucks mientras haces tus últimos recados.

Los pedidos realizados a través de entrega de Target el mismo día con Shipt antes de las 4 p. m. hora local del domingo 24 de diciembre, se entregarán en la puerta de su casa en tan solo una hora. Se requiere un pedido mínimo de $35. Las entregas son gratuitas para los miembros de Shipt o $9.99 por pedido para invitados sin membresía de Shipt.

Ofertas navideñas de última hora

Ofertas disponibles hasta el 16 de diciembre:

· Gaste $50 en juguetes, ahorre $10, o gaste $100 en juguetes, ahorre $25

· Hasta $100 de descuento en Apple productos seleccionados

· 30% de descuento en Cat & Jack y ropa y calzado All in Motion para niños

· Ahorre $50 en Meta Quest 2 ($249,99, regular $299,99) y reciba una tarjeta de regalo Target de $50 gratis

· Hasta un 40% de descuento en artículos seleccionados de cocina y mesa de marcas como KitchenAid y NinjaCuisinart

· 50% de descuento en pijamas familiares (del 14 al 24 de diciembre)

· 30% de descuento en decoración, adornos, faldas de árboles y medias navideñas seleccionadas con Target Circle

Las mejores ofertas llegarán del 17 al 24 de diciembre:

· Hasta un 50% de descuento en juguetes seleccionados de marcas como Disney, Hot Wheels, L.O.L. y Squishmallow

· Hasta $100 de descuento en productos Apple seleccionados

· Gaste $40 en productos de belleza y salud, reciba una tarjeta de regalo Target de $10 con Target Circle

· Hasta 50% de descuento en videojuegos seleccionados

· 40% de descuento en suéteres de mujer seleccionados

· 30% de descuento en ropa exterior para mujer y accesorios para el frío

· 30% de descuento en blusas, pantalones, prendas exteriores, ropa para dormir y más para hombres seleccionados

· 30% de descuento en botas, pantuflas y tacones para adultos

· 50% de descuento en una nueva membresía anual de entrega el mismo día con Shipt ($49, regular $99)

