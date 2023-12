Boston Red Sox anunció sus próximos exaltados al Salón de la Fama, entre ellos Dustin Pedroia

Los Boston Red Sox anunciaron este lunes su lista de ex jugadores que serán exaltados al Salón de la Fama de la organización, siendo Dustin Pedroia el nombre más destacado luego de haber sido junto al dominiciano David Ortiz, los jugadores más destacados del equipo en las últimas dos décadas.

Pero además del ex infielder, el equipo de Boston también llevará a su Salón de los Inmortales, al ex cerrador Jonathan Papelbon y el ex jardinero Trot Nixon, siendo este último parte del equipo que rompió la famosa ‘Maldición del Bambino’ en 2004 junto al mencionado ‘Big Papi’.

La ceremonia de exaltación será el 30 de mayo, antes del partido entre los Tigres y los Medias Rojas en el Fenway Park.

Introducing the Red Sox Hall of Fame Class of 2024! pic.twitter.com/nQhBwU3Z7v — Red Sox (@RedSox) December 18, 2023

Pedroia, un ícono de Boston

Dustin Pedroia surge como la figura más relevante de estos tres por haber sido el único que jugó toda su carrera de 14 temporadas con los Red Sox, desde 2006 hasta 2019, aunque en las últimas dos estuvo más tiempo en la lista de lesionados que viendo acción.

Y es que desde sus inicios se supo que sería una gran estrella de la organización cuando en 2007, su segunda temporada (primera completa en MLB), ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana.

Sólo un año más ratificó lo conseguido al ser galardonado como el Jugador Más Valioso del Joven Circuito, además se llevó su primer Bate de Plata, su primer Guante de Oro y fue seleccionado a su primer Juego de Estrellas.

El resto fue historia pura y de la buena para los ‘Patirrojos’, y es que el jugador terminó su carrera con average vitalicio de .299 producto de 1,805 hits en 6,031 turnos. Además, pegó 140 jonrones, impulsó 725 carreras, anotó 922 y dejó un OPS de .805. También ganó la Serie Mundial en dos ocasiones.

Papelbon se ganó un lugar

El caso de Jonathan Papelbon es un poco distinto puesto que, si bien logró más de 300 juegos salvados durante sus 12 temporadas en la MLB, no todos fueron con los Red Sox, equipo con el que apenas estuvo siete años antes de marcharse a los Philadelphia Phillies (4 años) y terminar su carrera en los Washington Nationals jugando dos años.

El relevista terminó con 689 juegos lanzados en los que logró 368 rescates en 725.2 innings trabajados, recetando 808 ponches, dejando un efectividad de por vida de 2.44 y un WHIP de 1,043.

Además de Pedroia, Papelbon y Nixon, el exlanzador Billy Rohr será reconocido por su juego de un solo hit en 1967, año en que los Medias Rojas ganaron el banderín de la Liga Americana.

Lea también:

– Juan Soto y sus palabras de apoyo a Jasson Domínguez: “Tenemos que venir más fuertes”

– Giancarlo Stanton trabaja en recuperar su mejor versión para ayudar a los Yankees a ser campeones

– New York Mets refuerza su pitcheo al firmar al hispano Yohan Ramírez