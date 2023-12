Marc Anthony amplía su vínculo con el deporte al comprar un equipo de botes de carreras eléctricos

El cantante puertorriqueño Marc Anthony ha dado un nuevo paso en su ingreso al mundo de los deportes luego de adquirir el ‘Team Miami’, equipo que participará en el torneo de botes eléctricos que se disputará entre el 2y3 de febrero de 2024 en Arabia Saudí. El anuncio de la compra fue hecho por E1, empresa organizadora de la competición.

Con esta adquisición, el intérprete boricua se asegura de formar parte de la que será la primera edición de la World Championship E1, que además será la primera competición de botes de carreras eléctricos aprobada por la Union Internationale Motonautique (UIM).

Pero Marc Anthony no es la única celebridad que es dueño de uno de los 10 equipos que participarán en este torneo, y es que también están figuras y ex figuras del deporte como el piloto mexicano de la F1 Sergio ‘Checo’ Pérez, el legendario exjugador de la NFL Tom Brady, el tenista Rafael Nadal y el ex futbolista Didier Drogba. También destaca el DJ Steve Aoki.

En ese sentido, el salsero caribeño que también es dueño minoritario de los Miami Dolphins de la NFL, reconoció que decidió sumarse a este naciente torneo de carreras de botes debido a su afición por todo lo relacionado al agua.

“Siempre me ha fascinado todo lo relacionado con la vida náutica. El agua es la esencia de la vida y, a medida que la población humana se acerca a los límites de lo que el planeta puede sostener, es hora de valorar el agua por el valor esencial que tiene como facilitadora de la vida”, expresó Anthony a través de un comunicado.

Su vinculación con la liga E1, cuyo presidente es el español Alejandro Agag, implica además la puesta en marcha para 2025 del segundo de estos torneos, que se desarrollará en Miami y supondrá el primer evento en Estados Unidos de botes eléctricos vinculado a esta organización.

“Serán un par de días de cultura, música, entretenimiento, estilo, sensualidad y la cantidad justa de peligro”, adelantó el intérprete en un video difundido hoy.

“Es un lienzo en blanco, y con todo lo que sé y todo lo que mi equipo sabe, les aseguro que estoy haciendo todas las llamadas telefónicas. Estoy empezando ahora para lo que sucederá en 2025“, sentenció.

Con información de EFE.

