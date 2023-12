Casi 60% de estadounidenses desaprueba gestión de Joe Biden en el conflicto entre Israel y Hamás

Una nueva encuesta desarrollada por el New York Times y la universidad privada Siena Collegue reveló que el 57% de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente demócrata Joe Biden en el conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

Señala que casi tres cuartas partes de los jóvenes entre 18 y 29 años rechazan el desempeño del demócrata en la guerra, que estalló el 7 de octubre luego de un sangriento ataque perpetrado por los milicianos palestinos, que dejó al menos 1,200 personas muertas y miles de heridos.

“No quiero votar por alguien que no está alineado con mis valores personales, como Biden ha demostrado que no lo está cuando se trata de Gaza. ¿Voto por Biden o no voto en absoluto? Eso es realmente difícil, porque si no voto por Biden, abro la posibilidad de que Trump gane, y realmente no quiero eso”, dijo un joven ingeniero de 27 años a New York Times.

El sondeo, que se realizó con una muestra de 1,016 personas, indica además que el 46% de los ciudadanos encuestados dijeron que el expresidente republicado Donald Trump, favorito de los republicanos para que repita en la Casa Blanca, habría hecho un mejor trabajo en el conflicto.

Una columna de humo se eleva sobre Beit Hanoun, en Gaza, en el norte de Gaza, tras un ataque aéreo israelí. Foto: Christopher Furlong/Getty Images

Solo 38% expresó confiar en el demócrata, quien estaría perdiendo fuerza ante su potencial rival en las elecciones presidenciales de 2024.

Según los datos obtenidos, Joe Biden tendría un 44% de apoyo en las elecciones de 2024 si llegara a presentarse como candidato, mientras que un 46% aseguró respaldar a Donald Trump. Desde julio, el porcentaje de popularidad del mandatario cayó dos puntos, ubicándose en 37%, según la encuesta.

Economía, principal preocupación

New York Times también señaló que las preocupaciones económicas siguen siendo primordiales para los votantes. En este punto, el 34% señala los temas relacionados con las finanzas como el principal problema que enfrenta Estados Unidos, aunque ese porcentaje es 11% menos que lo contestado por los encuestados el año pasado.

El expresidente estadounidense Trump celebró un mitin en el Centro de convenciones Reno-Sparks mientras lucha por convertirse en el candidato presidencial republicano para las presidenciales de 2024. Foto: Justin Sullivan/Getty Images

¿Cesar el fuego o continuar la ofensiva?

El diario neoyorquino dijo que el electorado mostró dudas sobre lo que debería ocurrir ahora: “un alto el fuego o una campaña continua contra Hamás“. Sobre esto, 44% dijo que Israel debería detener su ofensiva militar para proteger a las víctimas civiles, que rondan las 20,000, según las autoridades gazatíes. Mientras que un 39% dijo que el Estado israelí debe continuar su despliegue en la franja, incluso si eso implica más muertes de personas inocentes.

El estudio mostró que casi la mitad de los votantes jóvenes cree que Israel está matando intencionalmente a civiles. Asimismo, expuso que tres cuartas partes creen que Israel no está tomando las precauciones necesarias para evitar que haya víctimas inocentes en el conflicto.

La mayoría de los estadounidenses se opuso a la ayuda económica y militar adicional a Israel, que es lo que el presidente Joe Biden ha intentado negociar con los republicanos en los últimos días para poder enviar una partida al gobierno israelí de $15,000 millones de dólares.

