Impulsan proyectos de ley para proteger contra los opioides a niños en guarderías de Nueva York

En septiembre pasado, los neoyorquinos quedaron de una sola pieza, luego de que las autoridades reportaran la muerte del bebé Nicholas Dominici, tras intoxicarse con fentanilo mientras estaba bajo el cuidado del personal de una guardería en el condado de El Bronx.

La muerte del pequeño de origen latino, engrosó la ya larga lista de más de 3,400 muertes por sobredosis de opioides ocurridas en Nueva York desde mayo del año pasado, y encendió todavía más las alarmas de padres de familia, organismos de salud y agentes del orden, quienes han arreciado su lucha contra el consumo de drogas en la Gran Manzana, que cada año lleva a cientos de personas en las salas de urgencias. Durante el 2022, tan solo en los cinco condados se registraron 3,026 muertes por sobredosis.

Y en su afán para proteger a los menores de terminar expuestos a los efectos de opioides y evitar tragedias prevenibles, que han enlutado a hogares como el del pequeño muerto en El Bronx, hace unos días líderes políticos neoyorquinos anunciaron una iniciativa de ley estatal y municipal para poner freno total a esas tragedias.

El senador estatal Gustavo Rivera, presidente de el Comité de Salud del Senado, impulsará en Albany un proyecto legislativo que pretende brindar educación y capacitación a los proveedores de servicios de cuidado infantil sobre la prevención de sobredosis, al tiempo que garantizaría una capacitación exhaustiva para inspectores sobre cómo identificar drogas ilícitas en esas instalaciones.

Asimismo, el articulado que busca ser aprobado en la Legislatura estatal, pretende al mimso tiempo dar mayor poder a los padres de familia para que se les proteja el derecho a tener plena información sobre los lugares en donde están dejando a sus niños. La nueva norma garantizaría que se les informe sobre las herramientas y procedimientos existentes para realizar consultas y presentar quejas ante la Oficina Estatal de Servicios para Niños y Familias, al igual que tener el derecho a inspeccionar los sitios de cuidado infantil.

“El incidente de exposición al fentanilo en una guardería de mi distrito fue una tragedia horrible. La desgarradora muerte de Nicholas Dominici, de un año de edad, y el terror que las familias experimentaron debido a la negligencia e insensibilidad de los proveedores del centro de cuidado, no pueden volver a ocurrir”, aseguró el senador Rivera.

El líder político de la cámara alta de Albany agregó que la pieza de ley que está impulsando también busca equipar a los inspectores para salvaguardar las guarderías en todo Nueva York, capacitar a los padres para garantizar que las instalaciones de cuidado infantil sean adecuadas para sus hijos y proporcionar recursos a los proveedores de guarderías para evitar que otras tragedias vuelvan a suceder.

“Nuestra comunidad todavía está afligida y aturdida por ese día, por lo que es un honor para mí trabajar estrechamente con la concejal Pierina Sánchez en esta respuesta legislativa coordinada a nivel estatal y municipal en nombre de las familias y cuidadores de Nueva York”, manifestó el político hispano, tras advertir que desde el Concejo Municipal de la Gran Manzana, la líder del condado de El Bronx hará lo propio en defensa de los menores bajo cuidado de guarderías.

Desde el órgano legislativo de la Ciudad de Nueva York, la política destacó que en los últimos tres meses, tras la muerte del pequeño Nicholas, se ha desarrollado un trabajo con líderes locales y estatales no solo para brindar apoyo a la familia Feliz Dominici, sino también para revisar en todos los niveles de gobierno las brechas que existen en las políticas y protocolos que pueden detectar señales de advertencia y evitar tragedias, a fin de explorar oportunidades para informar y apoyar mejor a los padres de familia sobre sus derechos.

“Esta tragedia y este conjunto inicial de respuestas legislativas ponen de relieve muchos desafíos superpuestos que enfrentan nuestras comunidades, desde la crueldad del tráfico ilegal de drogas hasta la falta de oportunidades de cuidado infantil asequibles. Nicholas, por ti y tu familia, seguimos luchando”, dijo la concejal Sánchez, advirtiendo que Nueva York no puede permitir una muerte inocente más.

“Nicholas Feliz Dominici debió haber estado seguro en esta guardería. La familia Feliz Dominici hizo todo bien, desde trabajar con instituciones comunitarias confiables hasta investigar a los proveedores de guarderías autorizados. Sin embargo, los protocolos gubernamentales no lograron captar posibles advertencias en esta instalación, y el flagelo actual del tráfico ilegal de drogas opioides nos robó una hermosa vida joven”, aseguró la concejal hispana. “Como madre de un niño que incluso se parece al pequeño Nicholas, mi corazón sigue roto por esta devastadora tragedia”.

La movida legislativa se da en momentos en que la crisis de sobredosis de opioides ha superado niveles históricos en la Gran Manzana, como lo muestran los más recientes datos del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad, donde se evidenció que el año pasado por lo menos se registraron 3,026 muertes, el número más alto desde el 2,000, cuando comenzó a documentarse el efecto de las drogas.

Otro dato preocupante señalado por las estadísticas es que los fallecimientos ocasionados por sobredosis crecieron un 12% entre 2021 y 2022, y aunque los adultos de 55 a 64 años siguen teniendo la tasa más alta de sobredosis, seguidos por adultos de 45 a 54 años, poblaciones menores, entre ellos los más pequeños, también resultan vulnerables.

Entre las muertes ocasionadas por sobredosis, el fentanilo, que es 50 veces más potente que la morfina, fue encontrado en el 81% de los fallecidos.

La alarma entre vecindarios hispanos es bastante grande, especialmente porque las cifras de las autoridades de salud revelan que los neoyorquinos latinos y negros tienen las tasas más altas de muertes por sobredosis, con una tendencia al aumento.

El Comisionado de Salud de la Gran Manzana, Dr. Ashwin Vasan, reveló que en la ciudad cada tres horas se registra una muerte por sobredosis, y pidió a todos estar atentos y prestos a ayudar a salvar a quienes sufren abuso de drogas con equipos como la naloxona.

“Esta crisis está matando a un neoyorquino cada tres horas y está afectando a cada individuo y familia en nuestra ciudad y en nuestra nación. Nadie se salva, aunque pienses lo contrario”, advirtió el experto médico, quien agregó que se ha puesto como meta reducir las muertes por sobredosis en un 15% para el 2025.

Padres de familia como Lourdes Molina, quien vive a pocas cuadras de donde murió el pequeño Nicholas, de 1 año, en septiembre pasado, se mostró a favor de que haya más educación para que los padres identifiquen señnales de alerta cuando crean que los menores están siendo expuestos a drogas en sitios como escuelas y guarderías, pero insistió en que se extremen los castigos y las penas para quienes pongan en riesgo la vida de los niños.

“En una guardería no tiene por qué haber drogas, es algo totalmente descabellado y me alegra que haya intentos para que se mejoren las inspecciones de esos sitios, pero creo que también deben condenar a quienes son responsables por la muerte o las sobredosis de niñso, con castogos ejemplares, para mandar un mensaje claro de que eso es algo que no se debe permitir ni ahora ni nunca”, dijo la madre salvadoreña. “Ese niño no tendría por qué estar muerto y los responsables de cuidarlo en la guardería deberían quedarse presos para siempre“.

Datos