“No había conexión”: ‘Chucky’ Lozano confesó a Hugo Sánchez los problemas con Tata Martino en la selección

Hirving ‘Chucky’ Lozano, delantero de la selección mexicana, confesó en una charla con Hugo Sánchez que con el estratega argentino no había conexión, de ahí los resultados obtenidos en el Mundial Qatar 2022.

“Para mí, con Osorio (Juan Carlos) fue un ciclo muy bonito (en Mundial Rusia 2018). Estuve más a gusto, mucho más. Creo que llevaba bien al grupo, el ambiente era mucho mejor. Con ‘Tata, no había ninguna conexión; el modo de manejar a la Selección, para mí, no lo vi muy bien y ahí están los resultados”, destacó Lozano.

‘Chucky’ también reveló que el ambiente en el vestidor del Tricolor entre entrenador y jugadores no era el mejor. Además, que la eliminación en el Mundial fue lo que terminó por hundir todo.

Y contó: “No fue lo adecuado y cuando surgieron los problemas nos ganó Estados Unidos, el Mundial fue la gota que derramó todo, pero ya desde antes estaba difícil”.

El futbolista del PSV habló sobre la actualidad del equipo, asegurando que Jimmy Lozano ha empezado de buena forma y la Selección Mexicana va por buen camino.

“Creo que vamos en buen camino. Jaime tiene muchas ganas, deseos; sí le falta experiencia, y yo creo que la va tomando. Creo que entre el grupo y los jugadores vamos haciendo un equipo y vamos por buen camino”, finalizó el futbolista mexicano.

Hirving Lozano después de la eliminación de México en el Mundial de Qatar. Crédito: Francois Nel | Getty Images

Confesiones de su etapa en Italia

Durante la charla también contó sobre su paso por el Napoli de la liga italiana y su relación con el entrenador Gennaro Gattuso.

“Ancelotti me metió de centro delantero, cuando quiso hacer cambios o jugadores, las personas se molestaban, se le volteaban a Ancellotti; hubo circunstancias que en liga que no íbamos bien. Hubo un problema y lo corren”, contó el atacante mexicano.

Y alertó: “Luego llega Gattuso. Él no me conocía, no sabía ni dónde jugaba, no me preguntó jamás nada, tú sabes cuando eres futbolista, cosas que dices: ‘wow, aquí no van bien las cosas’. Cuando él llega hace parado de equipo y ahí va cambiando jugadores y a mí jamás me cambió. Siempre estuve en la banca y ahí fue cuando dije: ‘ah, aquí hay algo’. Entonces, ese año fue terrible, lloraba con mi esposa, de desesperación. Tú te das cuenta que eres mejor que muchos de ahí y ¿por qué no me dan? ¿por qué no me dejan?”.

“Me fue muy bien, metí goles, asistencias y no jugando todos los partidos y estando él (Gattuso), en el estadio me adoraban porque yo me lesioné. Me costó mucho trabajo en diálogos: Empezó a hablarme más, porque no me conocía. En el primer año no cruzamos ninguna palabra. Entonces, ya se acercaba más y al segundo año me hablaba su cuerpo técnico”, cerró.

