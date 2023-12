El líder de los hutíes amenaza a EE.UU. con duras represalias si ataca Yemen

El líder supremo de los rebeldes hutíes yemeníes, Abdelmalik al Huti, hizo una fuerte advertencia este miércoles a Estados Unidos, declarando que el país enfrentaría desafíos más severos que los experimentados en Afganistán y Vietnam si decide enviar tropas al Yemen para frenar los ataques de los insurgentes contra barcos en el mar Rojo.

Durante un discurso televisado, Al Huti afirmó enfáticamente: “Si EE.UU. quiere enviar sus tropas al Yemen, entonces lo que enfrentarán en el Yemen será mucho más duro que lo que enfrentaron en Afganistán y lo que sufrieron en Vietnam”, según informó la agencia Efe.

Esta declaración se produce en el contexto de la creciente preocupación internacional por la escalada de tensiones en la región yemení.

El líder hutí advirtió además que Yemen no permanecerá pasivo ante cualquier intento de Estados Unidos de intensificar su involucramiento en la región.

“Responderemos haciendo de los buques de guerra estadounidenses, los intereses estadounidenses y los movimientos marítimos estadounidenses objetivos para nuestros misiles, drones y operaciones militares”, agregó Al Huti, según la agencia Efe.

Amenaza a otros países

Esta advertencia surge en medio de la reciente formación de la coalición internacional liderada por EE.UU., denominada ‘Operación Guardián de la Prosperidad‘, destinada a garantizar la seguridad y la libertad de navegación en el mar Rojo frente a los continuos ataques de los rebeldes hutíes.

Al Huti también dirigió sus advertencias a los países participantes en esta coalición, entre ellos el Reino Unido, Francia, España, Italia, Países Bajos, Canadá, Noruega, Baréin y Seychelles. Sostuvo que están arriesgando sus intereses y su seguridad marítima al comprometerse en la protección de barcos israelíes, en lugar de salvaguardar la navegación internacional y el comercio en la región.

“Aconsejo a todos los países que Estados Unidos busca involucrar que no se enreden, que no sacrifiquen sus intereses y que no comprometan la seguridad de su navegación marítima al servicio del enemigo sionista. ¿Por qué apoyan sus crímenes?”, cuestionó Al Huti.

Buques atacados

El líder chií respaldado por Irán acusó a Estados Unidos de buscar involucrar a otros países en la protección de barcos y embarcaciones israelíes en lugar de preservar la seguridad de la navegación internacional, el movimiento comercial y los barcos que transitan por el estrecho de Bab al Mandeb.

En cuanto a los recientes ataques a buques con bandera israelí en el mar Rojo, Al Huti explicó que son represalias contra la “agresión sionista en la Franja de Gaza”.

Estos ataques han llevado a importantes empresas de transporte marítimo, como Maersk, Hapag-Lloyd y la petrolera BP, a suspender temporalmente sus operaciones en el mar Rojo desde el pasado viernes, generando preocupaciones sobre la seguridad en la región y su impacto en el transporte de mercancías.

Con información de Efe.

