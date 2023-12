Agenda de Eventos: qué hacer en Nueva York del 21 al 27 de diciembre

“El Niño” en la Catedral St John the Divine

La American Modern Opera Company (AMOC) celebra a los poetas latinoamericanos y las voces de las mujeres con su producción de “El Niño: Nativity Reconsidered” de John Adams, un concierto de música de cámara con libreto de Peter Sellars y concepto de Julia Bullock, miembro de AMOC, que se llevará a cabo en la Catedral St. John the Divine (1047 Amsterdam Avenue), este jueves 21 de diciembre a las 7:30 pm. Las entradas son “Choose What You Pay” (Elige lo que pagas, entre $5 y $125) y están disponibles en línea en https://www.stjohndivine.org/calendar/44877/el-nino-nativity-reconsidered o en persona en la taquilla de la catedral.

Foto: Nina Westervelt

Stephanie Trudeau revive a Chavela Vargas

El Theater for the New City (TNC) estrena hoy el bio-musical “Becoming Chavela”, un proyecto de teatro documental que sigue la evolución artística de la famosa cantante ranchera Chavela Vargas y sus relaciones con su mentor musical José Alfredo Jiménez, los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, la gran cortesana cubana Macorina y el director de cine Pedro Almodóvar, quien facilitó el regreso de Chavela a los 72 años. Escrita y escenificada por Stephanie Trudeau, bajo la dirección de Joyce Callo y el acompañamiento en la guitarra del argentino Diego Cebollero, la pieza también examina la cultura de la “edad de oro” de América Latina desde la década de 1930 hasta la de 1960. Se ilustra con multimedia que contiene imágenes históricas de los personajes principales, el mundo del arte y el entorno social de la Ciudad de México de mediados del siglo XX, cuando era la capital cultural de América Latina. Las funciones son desde hoy, 21 de diciembre al 7 de enero, jueves a sábado a las 8:00 pm y domingos a las 2:00 pm, en el TNC (155 First Ave). Más información: www.becomingchavela.com

Stephanie Trudeau en”Becoming Chavela”. Foto: Laureen Callo.

‘Winter Solstice’ en el Jardín Botánico de Brooklyn

El Jardín Botánico de Brooklyn (BBG) invita a los neoyorquinos a iluminar el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año, visitando su sendero iluminado único en su tipo, Lightscape, este jueves 21 de diciembre a las 5:00 pm. Ahora en su tercer año y con más de un millón de luces, el sendero expandido y reinventado se basa en la belleza natural de los paisajes, árboles, elementos acuáticos y detalles arquitectónicos del BBG, llevando a los visitantes en un viaje nocturno a través de 18 instalaciones creadas por artistas internacionales de la luz y colectivos de diseño. Lightscape estará abierto hasta el 1 de enero. Horarios y entradas disponibles en bbg.org/lightscape.

Foto: Supernova – Studio Vertigo

Las mezclas de José González en en Atrium

José González, también conocido como “Hovy”, es un nativo de Cali, Colombia y residente de Nueva York, quien se ha destacado como DJ y productor y florecido como un prolífico creador de nueva música, lanzando cinco álbumes completos desde 2019. Sus espectáculos con enfoque en el house, se nutren de diversas influencias latinas con los sabores de cumbia, samba, salsa y jazz latino. Para su debut en la pista de baile del David Rubenstein Atrium ( 61 West 62nd street), este jueves 21 de diciembre, Hovy presenta Journey Into Sound, un imaginativo recorrido por todas las aventuras sonoras que ha emprendido en su camino hacia el Lincoln Center. Gratis. Información: https:www.lincolncenter.org

Foto: Lincoln Center

José Feliciano en el Sony Hall

Uno de los cantantes que para muchos es sinónimo de Navidad, José Feliciano, se estará presentando este sábado 23 de diciembre en el escenario del Sony Hall (235 W 46th St.) Su canción “Feliz Navidad” es un himno navideño conocido en todo el mundo y será parte del repertorio que el reconocido artista puertorriqueño, ganador de nueve premios Grammy, traerá a Nueva York junto a otros muchos de sus clásicos, tales como Qué será, Paso la Vida Pensando, La Copa Rota y Samba Pa’Ti, entre otras . A las 8:00 pm. Entradas disponibles en: https:www.eventticketscenter.com/

Foto: Rebecca Sapp/Getty Images for The Recording Academy

Mercado navideño en el JFK

JFKIAT, el operador de la Terminal 4 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, y la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, inauguraron un mercado navideño temporal para apoyar a artesanos locales y negocios del sureste de Queens, así como de otras áreas de los cinco condados. Ubicado en el corazón del Salón Comercial del T4, el mercado contará con 13 vendedores que ofrecerán una selección cuidada de productos locales, que incluyen golosinas, productos veganos, accesorios, productos para el cuidado de la piel, joyería y más. Este proyecto permite a los propietarios de pequeños negocios conectarse con una nueva audiencia de clientes en el aeropuerto y ofrece a los viajeros un auténtico sabor local de Nueva York. El mercado temporal estará abierto al público hasta el domingo 24 de diciembre, de 12:00 a 8:00 pm.

Cortesía: Marino

Últimos días de “Control No Control”

Quedan dos semanas para experimentar “Control No Control”, una instalación interactiva a gran escala creada por el estudio de arte digital Iregular, que ha causado sensación entre los neoyorquinos y visitantes desde su debut en la Flatiron North Plaza at Broadway (5ta Avenida y la calle 23). El cubo LED a gran escala reacciona a todo lo que lo toca y a cada movimiento realizado en su superficie. Patrones simplificados y sonidos generativos surgen a medida que ocurre la interacción, que permite que 48 personas participen al mismo tiempo. Estará expuesta hasta el 1 de enero.”Control No Control” es parte del programa navideño de Flatiron NoMad Partnership llamado “Winter Glow”, una serie de actividades gratuitas que celebran la temporada. Más información:flatironnomad.nyc/winter-glow.

Foto:Dave Hashim

Broadway: “How to Dance in Ohio”

Un grupo de siete jóvenes adultos autistas que se preparan para su primer baile formal, un desafío que rompe sus rutinas mientras experimentan el amor, el estrés, la emoción y la independencia, así como las relaciones entre ellos y sus familiares, es la premisa del nuevo musical de Broadway “How to Dance in Ohio”. El equipo de producción ganador del Tony Award, P3 Productions, junto con el estudio de entretenimiento ganador del Tony Award, Level Forward, son los encargados de darle vida a la obra inspirada en el documental ganador del Peabody Award de Alexandra Shiva, del mismo nombre. Los papeles protagónicos recaen en siete actores autistas, todos haciendo su debut en Broadway: Desmond Edwards, Amelia Fei, Madison Kopec, Liam Pearce, Imani Russell, Conor Tague y Ashley Wool. La historia de “How to Dance in Ohio” trata sobre personas en el umbral de la siguiente fase de sus vidas, enfrentando esperanzas y miedos, listas para dar un primer paso trascendental… y bailar. En el Belasco Theatre (111 W. 44th St). Las entradas están a la venta en https://howtodanceinohiomusical.com

Foto: Curtis Brown

Tán, un delicioso brunch sin límites

Para quienes desean comer fuera de casa durante estas fechas, el restaurante Tán, la nueva aventura gastronómica del reconocido chef Richard Sandoval junto al chef Jonatán Gómez Luna, ofrece un inigualable menú degustación de 14 platos para el brunch, que hace un recorrido por algunos de los platillos insignia de la comida mexicana. Huevos motuleños, quesadillas de setas, tlayudas con salsas caseras, torta de cochinita, enchiladas de pollo, esquites, tacos de pescado, churros y tostadas francesas al estilo tres leches, las opciones son tan variadas como deliciosas. Lo mejor de todo es que si algunos de los platillos le resultan irresistibles, los puede volver a pedir ya que la comida es ilimitada durante dos horas. Igualmente, el lugar ofrece acompañamiento de bebidas ilimitadas, con ofertas como mimosas de naranja sanguina y perlas de mango, margaritas de frutas, mezcalitas y horchata de tequila blanco o mezcal. Tán by Richard Sandoval está ubicado en el 209 East 49th street. Para más información y reservas, visite: https://www.tannewyork.com.