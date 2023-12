Luna fría: Cómo y cuándo ver la última Luna llena de 2023

Estamos a pocos días de despedirnos del 2023 y la naturaleza nos dará un auténtico regalo previo al Año Nuevo, ya que en próximos días podremos disfrutar de la última Luna llena de este año, la cual se conoce popularmente como Luna fría.

Según The Old Farmer’s Almanac, esta Luna llena denominada Luna fría o Full Cold Moon se caracteriza por tener un brillo particular que la hace especial ante todas las que podemos apreciar a lo largo de un año.

El nombre de Luna fría es de origen mohawk y se relaciona con las bajas temperaturas que predominan en la Tierra una vez que entra el invierno astronómico en el hemisferio norte.

Cómo y cuándo ver la Luna fría este 2023

Esta Luna llena alcanzará su máximo esplendor el próximo 27 de diciembre, a las 19:33 horas (ET). Durante este mes, la Luna suele brillar por más tiempo, desde que aparece en el horizonte, cosa que no ocurre con las demás Lunas a lo largo del año.

Además del brillo de la última Luna llena del año, el cielo estará adornado por el Hexágono Invernal o Círculo de Invierno, una alineación de las estrellas más brillantes del cielo invernal en hemisferio norte, que involucra la participación de otras constelaciones.

La alineación, conocida científicamente como asterismo, está protagonizada por Rigel, de la constelación de Orión; Aldebarán, de Tauro; Capella, de Auriga; Pólux y Castor, de Géminis; Procyon, de Canis Minor; y Sirio de Canis Major. Al centro se encuentra la estrella Betelgeuse, del costado izquierdo de Orión, misma que forma la alineación del Triángulo de Invierno con Rigel y Aldebarán.

En el hemisferio norte, el asterismo del Hexágono Invernal se alcanza a ver cuando cae la noche alto en el horizonte nororiental. Para ubicarlo con exactitud, es esencial voltear a ver la constelación de Orión, que tiene sus 3 estrellas en el cinturón, Alnitak, Alnilam y Mintaka.

Sigue leyendo:

* En qué lugares de Estados Unidos se esperan nevadas durante Navidad: el listado completo

* Experimento de la primera granja lunar muestra que las plantas pueden crecer en la Luna

* El clima en Nueva York durante Navidad: esto dicen los especialistas