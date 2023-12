Agencia Reguladora de Alimentos detectó que se sirvió pollo crudo en estadio del Manchester United

El Manchester United, uno de los clubes de la élite del fútbol de Inglaterra y considerado como uno de los mejores del mundo, no se encuentra actualmente en una situación favorable, tanto deportiva como institucionalmente. Según reportó The Athletic, la Agencia Reguladora de Alimentos del Reino Unido (FSA) detectó un problema con la comida del club de Manchester.

En un evento no relacionado al futbol realizado en el estadio Old Trafford, según recuenta The Athletic, los cocineros del “Teatro de los Sueños” habrían servido pollo crudo.

Ese error los llevó a recibir una calificación negativa de uno sobre cinco y la FSA catalogó de “insalubres” los alimentos servidos en la cancha del cuadro rojo.

Por su parte, en United emitió un comunicado asegurando que el club “tiene una de las operaciones de alimentos y bebidas más grandes y con mayor experiencia en el deporte mundial, con más de 250,000 personas cenando en los restaurantes del estadio y más de 300 eventos externos realizados con éxito cada año”.

“Cada día de partido, más de 8,000 personas disfrutan del catering, servido en 28 cocinas distribuidas por todo el estadio, y el club está orgulloso de los altos estándares y del récord de cinco estrellas en higiene alimentaria que se nos ha otorgado durante los últimos ocho años”, apuntó el club inglés.

“Este fue un incidente aislado y el punto de falla fue identificado y abordado. Todos en el club estamos decididos a recuperar nuestro estatus de higiene alimentaria de 5 estrellas lo antes posible. Para respaldar ese objetivo, estamos realizando una auditoría alimentaria independiente para identificar otras oportunidades de mejora”, sentenció el United.

“Después de la investigación, se confirmo que una pequeña porción de carne cruda fue servida en un evento que no correspondía a un día de partido. Éste es un caso aislado y el error fue atendido de manera inmediata. Manchester United toma estos incidentes de forma muy seria y quiere resarcir a nuestros valiosos aficionados y clientes, quienes mantienen altos estándares culinarios”.

El club de Manchester ahora espera que todo quede en una incómoda anécdota, así como la grave situación deportiva del conjunto de los “Red Devils”, que perdieron este sábado 2-0 ante el West Ham.

