Mensaje a choferes de NY: “Conduce sobrio o serás detenido”

Durante esta temporada navideña la Policía del Estado de Nueva York participa en la iniciativa nacional de cumplimiento de la ley para tomar medidas enérgicas contra la conducción bajo los efectos del alcohol, dio a conocer la gobernadora Kathy Hochul.

Esta medida forma parte de la campaña nacional “Conduce sobrio o serás detenido”, que inició el miércoles 13 de diciembre del 2023 y se extenderá hasta el lunes 1 de enero del 2024.

“Conducir bajo los efectos del alcohol es imprudente, peligroso e ilegal, y tenemos tolerancia cero en las carreteras de Nueva York”, manifestó la gobernadora Hochul. “Estamos enviando un mensaje claro en esta temporada navideña de que aquellos que infrinjan nuestras leyes de tránsito y vehículos serán multados o enfrentarán cargos penales”, agregó la líder del estado.

Además de los puntos de control y patrullas de DWI, los policías estarán atentos a conductores distraídos, ocupantes de vehículos que no estén usando los cinturones de seguridad de manera correcta y conductores que violen la “Ley de Move Over”, que requiere que los automovilistas tengan extrema precaución al rebasar vehículos de emergencia que están detenidos en la carretera o al costado de ella. La Policía Estatal también llevará a cabo detalles sobre el control de consumo de alcohol en menores de edad en todo el estado.

Aplicación gratuita

La aplicación Have a Plan puede ayudar. La aplicación gratuita del Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora y la Fundación NYS STOP-DWI le permite designar un conductor, llamar a un taxi o un viaje compartido y revisar las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. Incluso puedes usar la aplicación para denunciar a un conductor ebrio o drogado. La aplicación está disponible para teléfonos inteligentes Apple, Android y Windows.

En un esfuerzo por facilitar los viajes durante los fines de semana festivos, se suspenderán los cierres temporales de carriles para proyectos de construcción de carreteras y puentes en las carreteras del estado de Nueva York a partir del viernes 22 de diciembre a las 6 a.m. hasta el martes 26 de diciembre a las 6 a.m. La construcción también se suspenderá desde el viernes 29 de diciembre a las 6 a.m. hasta el martes 2 de enero a las 6 a.m. para facilitar el viaje de los automovilistas.

Las autoridades dieron a conocer que algunos trabajos pueden continuar detrás de barreras de concreto permanentes para reparaciones de emergencia. La suspensión de la construcción se alinea con la Iniciativa Driver’s First del estado de Nueva York, que prioriza la conveniencia de los automovilistas para minimizar la congestión del tráfico y los retrasos en los viajes debido a las obras de carreteras y puentes.

Durante la campaña del año pasado, según informó el GTSC, las fuerzas del orden en todo el estado emitieron 94,372 multas. De esas multas, 18,222 fueron por exceso de velocidad, 3,028 por conducción distraída, 2,684 por cinturones de seguridad, 472 por la “Ley Move Over” y 3,139 personas fueron arrestadas por conducir bajo los efectos del alcohol. 66,827 automovilistas fueron multados por otras infracciones.