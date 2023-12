Shaquille O’Neal mete a Stephen Curry entre los mejores de la historia: “No he visto a nadie como él”

Cuando se abre la conversación de los mejores jugadores en la historia de la NBA inmediatamente aparecen nombres como Michael Jordan, Kobe Bryant, Larry Bird o LeBron James. Sin embargo, hay un nombre que a veces pasa desapercibido y es el de Stephen Curry.

El base de los Golden State Warriors es el máximo triplero de la historia de la NBA, cuatro veces campeón, una vez MVP de Finales, dos veces MVP de la temporada y nueve veces All Star Game. Sin duda tiene números para sentarse en la misma mesa de los más grandes del baloncesto.

Y la leyenda de la NBA, Shaquille O’Neal lo tiene claro. Incluso recientemente lo remarcó, nombrando a Curry no solo como el mejor base en la historia del baloncesto, sino como uno de los mejores de la historia del deporte.

Curry y sus cuatro campeonatos de NBA / Getty Images. Crédito: AFP / Getty Images

En plena transmisión en NBA on TNT el exjugador de los Lakers se cuestionó, “Sé que es el mejor tirador de todos los tiempos, pero me pregunto si Curry está ya en la conversación por ser el mejor jugador de la historia“, planteó al panel de analistas.

Ante este planteamiento, sus compañeros le preguntaron: ¿lo pondrías incluso por delante de tí? a lo que la leyenda de la NBA respondió. “Por supuesto, por eso es mi jugador favorito de ver“.

“He jugado 20 años, he ganado campeonatos, pero no he visto a nadie como él. Tiene que estar en la conversación por el mejor de la historia”, analizó el cuatro veces ganador del campeonato de la NBA, tres veces MVP de Finales y una vez MVP de la temporada.

Curry cambió la NBA

Así como Jordan en los años 90, Curry de cierta manera ha cambiado el juego moderno en la NBA. Su habilidad para marcar triples hizo que en la liga se empezara a priorizar este tipo de lanzamientos. Llevando el estilo de juego de toda la NBA a otro terreno.

Además es el líder de una dinastía de Golden State que ganó tres campeonatos y un subcampeonato en cuatro años. Además de romper el récord en una temporada regular del mejor Chicago Bulls de Jordan y Pippen. Pues en la campaña 2015-2016 terminaron con 73-9.

