Ana Jurka: la sencilla pero elegante decoración navideña de la presentadora de televisión

Ana Jurka se ha dejado contagiar por la magia de la Navidad y por eso compartió unas fotografías de la decoración de su casa para este año.

Con varias selfis, la hondureña dejó ver su buen gusto para la decoración, pues de forma sencilla ambientó su casa para estas fechas y para eso usó un modesto árbol lleno de luces blancas y unos cuentos adornos.

En esta oportunidad, la conductora de televisión acompañó su publicación con varios emojis en los que dejó ver lo mucho que le gusta esta época del año.

Los seguidores de Ana Jurka no dudaron en reaccionar a estas fotografías y por eso le dejaron mensajes como: “La verdad que tenemos a una gran persona, completamente profesional y a la vez una dama con todos. Los requisitos para triunfar en la vida”, “Hermosura de mujer”, “Dios te bendiga, hermosa, que mucha falta haces en los deportes. Feliz Navidad para ti y tu hermosa familia”.

Otros le dijeron: “Saludos, Ana, bendiciones, muy guapa, como siempre”, “Bonita”, “Bella, linda tarde”.

La salida de Ana Jurka de Telemundo

Hace unos días, la presentadora de televisión contó que llegó a su fin la relación laboral que tenía con la cadena estadounidense en la que estuvo durante más de 10 años.

Esta noticia ha representado un duro golpe en la vida profesional de la conductora, pero también una oportunidad para que asuma nuevos proyectos en su trayectoria.

“Con muchos sentimientos encontrados les cuento que después de 10 años decidí dejar Telemundo. Es una de las decisiones más difíciles que he tomado, personal y profesionalmente, porque aquí viví momentos que me marcaron para siempre. En esta empresa cumplí sueños que nunca imaginé lograr”, indicó.

Luego de esto, afirmó: “Aquí viví mis dos embarazos, creé amistades que espero conservar por el resto de mi vida, tuve grandes maestros, aprendí a salir de mi zona de confort, me reí, lloré y hasta bailé”.

Además de esto, se mostró agradecida por quienes la apoyaron en este camino: “Sería imposible nombrar a cada una de las personas con las que trabajé en esta década, pero absolutamente todos me ayudaron en mi crecimiento profesional y les estaré siempre agradecida. Me voy deseando puras bendiciones para este gran equipo y con el corazón lleno de amor y agradecimiento por esta compañía que me dio tanto”.

Por último, indicó en su publicación: “Gracias por haberme dejado entrar en sus casas a través de esa pantalla por tantos años. Ahora doy un salto de fe por mi familia y mi carrera y aunque no sé lo que me depare el futuro, sé Quién está a cargo”.